Star Wars, la trilogia di Rian Johnson è davvero morta? Le parole del regista de Gli Ultimi Jedi

All'indomani della conclusione della saga degli Skywalker, Lucasfilm aveva annunciato una nuova trilogia scritta e diretta da Johnson, ma da allora le cose sono cambiate drasticamente

La trilogia di Star Wars scritta e diretta da Rian Johnson non vedrà mai la luce, o almeno questo sembra essere il verdetto definitivo secondo le parole dello stesso regista.

Attualmente impegnato nella promozione di Wake Up Dead Man, terzo capitolo della saga di Knives Out in uscita su Netflix a dicembre, Johnson ha ricordato il suo precedente impegno con la Lucasfilm e l'iter produttivo della sua trilogia.

"Quel piano è ufficialmente morto", ha sentenziato il regista. "Una parte del mio cervello sarà sempre dedicata a Star Wars. È parte integrante di me e del mio modo di pensare".

Wake Up Dead Man - Knives Out, Daniel Craig e Josh O'Connor in un'immagine

Il ritorno alla fantascienza e le idee per Knives Out 4

Sebbene Johnson abbia già espresso la sua disponibilità a lavorare nuovamente con Lucasfilm, non ci sono stati progressi in tal senso. Attualmente è impegnato nello sviluppo di un suo progetto originale di fantascienza e ha dichiarato apertamente di voler realizzare altri film della serie Knives Out.

Johnson e Craig stanno già lavorando alla prossima avventura di Blanc, anche se è troppo presto per confermare se un nuovo film sia ufficialmente in programma. "Dal punto di vista creativo, mi sento pieno di energia dopo aver realizzato questo film. Daniel e io stiamo già iniziando a pensare... quale potrebbe essere il prossimo, se ne facessimo un altro? Non vedo perché dovrei smettere di farlo, se potessimo continuare a realizzarli".

Wake Up Dead Man - Knives Out vede il detective erudito Benoit Blanc, interpretato da Craig, coinvolto in un crimine particolarmente misterioso che ha luogo in una chiesa cattolica nello Stato di New York. Il cast del film include anche Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny e Daryl McCormack.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Carrie Fisher sul set col regista Rian Johnson

Gli Ultimi Jedi, un film che ha irritato il fandom

Il secondo capitolo della trilogia sequel di Star Wars ha irritato molti fan di lunga data, alcuni al punto da giurare di non guardare mai più un altro film della saga. Alcuni hanno abbandonato completamente il franchise a causa di ciò che Johnson ha fatto nel film.

Per gran parte dei fan, Star Wars: Gli ultimi Jedi ha superato un limite che non avrebbero mai creduto che la serie potesse raggiungere. Le audaci sovversioni di Johnson - Luke Skywalker che rifiuta l'eredità Jedi, la gestione della discendenza di Rey, il trattamento dei personaggi storici e l'apparente rifiuto da parte del film della tradizione consolidata - sono state percepite da alcuni come un tradimento piuttosto che come una reinvenzione. Era semplicemente impossibile che Johnson ricevesse le chiavi di un'altra trilogia senza l'approvazione di Bob Iger, nonostante il via libera della direttrice della Lucasfilm Kathleen Kennedy.