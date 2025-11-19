Knives Out, Rian Johnson e Daniel Craig già al lavoro su altre idee: "Perché smettere se possiamo continuare?"

Nonostante il regista avesse espresso l'intenzione di interrompere la saga con il terzo capitolo, negli ultimi giorni è apparso molto più flessibile all'idea di proseguire con ulteriori sequel

Rian Johnson sembrerebbe aver cambiato idea sul futuro di Knives Out e ha recentemente ammesso che lui e la star Daniel Craig potrebbero continuare la serie dedicata a Benoit Blanc dopo l'uscita del terzo capitolo Wake Up Dead Man.

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, Johnson ha confermato che lui e Craig stanno già lavorando alla prossima avventura di Blanc, anche se è troppo presto per confermare se un nuovo film sia ufficialmente in programma.

"Dal punto di vista creativo, mi sento pieno di energia dopo aver realizzato questo film. Daniel e io stiamo già iniziando a pensare... quale potrebbe essere il prossimo, se ne facessimo un altro? Non vedo perché dovrei smettere di farlo, se potessimo continuare a realizzarli".

Wake Up Dead Man: un'immagine di Josh O'Connor e Daniel Craig

Di cosa parla il terzo film di Knives Out?

Wake Up Dead Man vede il detective erudito Benoit Blanc, interpretato da Craig, coinvolto in un crimine particolarmente misterioso che ha luogo in una chiesa cattolica nello Stato di New York. Accanto a Craig, il cast del film include Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny e Daryl McCormack.

O'Conner e Brolin interpretano due sacerdoti che si trovano su fronti opposti di un dilemma morale: il giovane ecclesiastico interpretato da O'Conner si scontra con il più anziano e disilluso monsignore interpretato da Brolin.

"Sono cresciuto cattolico, quindi non è troppo lontano dalla mia esperienza personale", ha affermato O'Connor, che nel film interpreta il giovane idealista padre Jud Duplenticy, spiegando che per prepararsi al ruolo si è consultato con un vero sacerdote. "Ha una mente brillante e una fede eccellente e guida con gentilezza, perdono e premura, quindi mi è stato di grande aiuto".

Wake Up Dead Man - Knives Out, Josh O'Connor in una foto

Wake Up Dead Man è un ritorno al classico giallo

Durante la presentazione, il regista ha parlato di Wake Up Dead Man come di un ritorno alle origini: "La realtà di questo film è che ha una struttura quasi più tradizionale da giallo classico" ha spiegato "È così che funzionano la maggior parte dei libri di Agatha Christie: nel primo atto si incontrano tutti i sospettati, si incontra il protagonista, che non è il detective, poi avviene l'omicidio, e il detective entra in scena".

Wake Up Dead Man - Knives Out uscirà in alcune sale selezionate il prossimo 26 novembre per poi essere distribuito direttamente su Netflix in tutto il mondo il 12 dicembre successivo. Vedremo se anche questa volta Johnson e Craig riusciranno a convincere pubblico e critica.