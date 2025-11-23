Rian Johnson contro l’intelligenza artificiale: “Sta peggiorando tutto in ogni modo”

Rian Johnson ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter nella quale ha affrontato il delicato tema dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema, criticando il suo utilizzo.

Secondo il regista di Knives Out e Star Wars, l'intelligenza artificiale ha peggiorato ogni cosa all'interno del processo produttivo e creativo di un film da quando è stata introdotta.

Rian Johnson boccia l'intelligenza artificiale

"Sì, fanculo l'IA" ha esclamato Johnson "Sta peggiorando tutto in ogni modo, non la capisco. Cioè, la capisco e ha senso per risparmiare soldi non pagando gli artisti. Ma allora, che cazzo stiamo facendo? È questo il mondo in cui vogliamo vivere?".

Rian Johnson ha difeso anche Netflix dalle critiche legate al mondo dello streaming da parte di coloro che difendono a spada tratta la sala: "La gente generalmente non capisce che non è semplicemente Netflix a dire 'Non puoi avere questo numero di sale'" spiega Johnson "C'è una sorta di guerra di trincea in corso tra le catene di cinema e Netflix, e le catene non proietteranno i film di Netflix se non hanno una finestra [più lunga]".

Josh O'Connor in una scena di Wake Up Dead Man

Il regista vuole fare chiarezza: "La tentazione è di incorniciare la cosa come 'noi contro Netflix' o qualcosa del genere. Non è affatto così. Sembra un po' linguaggio aziendale, ma è anche solo la realtà: sei sulla barca con la persona con cui sei salito sulla barca. Devi iniziare a remare".

Le prospettive in vista dell'uscita di Wake Up Dead Man

Interpellato su come l'uscita del prossimo film di Knives Out, Wake Up Dead Man - Knives Out sarà in confronto al precedente, Glass Onion, Rian Johnson ha dichiarato: "Probabilmente sarà più o meno lo stesso numero, in termini di schermi, dell'ultima uscita. Vorrei che fossero di più" ha spiegato Johnson.

"Netflix è il nostro partner in questi progetti, ed è stata fantastica. Sono ciò che sono e fanno ciò che fanno. Abbiamo deciso di fare questo viaggio con loro". Il cast comprende Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc, con Cailee Spaeny, Andrew Scott, Mila Kunis e Jeremy Renner.