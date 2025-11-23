Rian Johnson contro l’intelligenza artificiale: “Sta peggiorando tutto in ogni modo”

Il regista di Knives Out ha attaccato pesantemente l'utilizzo dell'IA nel mondo del cinema sostenendo un apporto del tutto dannoso alla causa.

Rian Johnson sul set di Star Wars - Gli ultimi Jedi con Carrie Fisher
NOTIZIA di 23/11/2025

Rian Johnson ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter nella quale ha affrontato il delicato tema dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema, criticando il suo utilizzo.

Secondo il regista di Knives Out e Star Wars, l'intelligenza artificiale ha peggiorato ogni cosa all'interno del processo produttivo e creativo di un film da quando è stata introdotta.

Rian Johnson boccia l'intelligenza artificiale

"Sì, fanculo l'IA" ha esclamato Johnson "Sta peggiorando tutto in ogni modo, non la capisco. Cioè, la capisco e ha senso per risparmiare soldi non pagando gli artisti. Ma allora, che cazzo stiamo facendo? È questo il mondo in cui vogliamo vivere?".

Rian Johnson ha difeso anche Netflix dalle critiche legate al mondo dello streaming da parte di coloro che difendono a spada tratta la sala: "La gente generalmente non capisce che non è semplicemente Netflix a dire 'Non puoi avere questo numero di sale'" spiega Johnson "C'è una sorta di guerra di trincea in corso tra le catene di cinema e Netflix, e le catene non proietteranno i film di Netflix se non hanno una finestra [più lunga]".

Wake Up Dead Man A Knives Out Mystey Josh O Connor
Josh O'Connor in una scena di Wake Up Dead Man

Il regista vuole fare chiarezza: "La tentazione è di incorniciare la cosa come 'noi contro Netflix' o qualcosa del genere. Non è affatto così. Sembra un po' linguaggio aziendale, ma è anche solo la realtà: sei sulla barca con la persona con cui sei salito sulla barca. Devi iniziare a remare".

Le prospettive in vista dell'uscita di Wake Up Dead Man

Interpellato su come l'uscita del prossimo film di Knives Out, Wake Up Dead Man - Knives Out sarà in confronto al precedente, Glass Onion, Rian Johnson ha dichiarato: "Probabilmente sarà più o meno lo stesso numero, in termini di schermi, dell'ultima uscita. Vorrei che fossero di più" ha spiegato Johnson.

Daniel Craig e Josh O'Connor nella nuova foto di Cena con delitto 3, Wake Up Dead Man Daniel Craig e Josh O'Connor nella nuova foto di Cena con delitto 3, Wake Up Dead Man

"Netflix è il nostro partner in questi progetti, ed è stata fantastica. Sono ciò che sono e fanno ciò che fanno. Abbiamo deciso di fare questo viaggio con loro". Il cast comprende Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc, con Cailee Spaeny, Andrew Scott, Mila Kunis e Jeremy Renner.