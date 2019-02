Star Wars: Topher Grace rimonta i 10 film della saga in un trailer da 5 minuti!

Topher Grace colpisce ancora! Dopo aver riassunto la trilogia di Lo Hobbit in due ore, l'attore cinefilo ha portato a termine un compito ancor più arduo realizzando un maxitrailer di 5 minuti che riunisce tutti i 10 film della saga di Star Wars.

Già in precedenza Topher Grace aveva condensato i tre prequel di Star Wars in un film da 85 minuti, un montaggio sperimentale che ometteva parte della storia e faceva chiarezza sugli eventi per Grace essenziali. Nel film erano state tagliate le parti più politiche, eliminati il Generale Grievous, Jar Jar Binks (eccetto per un unico fotogramma), l'esercito dei cloni e il 99% del primo film. La parte scioccante è stata vedere che così il film funzionava piuttosto bene.

Stavolta Topher Grace ha deciso di collaborare con Jeff Yorkes e ha un creato un mega trailer davvero cool di cinque minuti che condensa il meglio di Star Wars. L'intento dell'attore è ricordare al pubblico ciò che lo ha fatto innamorare del franchise. Grace racconta di essersi appassionato al montaggio dopo aver parlato in modo sbagliato di un film: "Mi vergognavo talmente tanto di ciò che avevo detto che ho comprato il programma Avid su eBay. Non me la cavo male per essere un principiante".

Il suo primo progetto è stato rimontare il dramma Espiazione: "Avevo un'idea su come la storia avrebbe potuto essere raccontata con i flashback e ho realizzato un montaggio di 40 minuti. La mia storia finisce in modo diverso, alla fine vivono. ho mostrato il film a miei amici per avere il loro parere. Poi sono passato a The Hobbit, è diventato il mio hobby. C'è chi va in garage a lavorare il legno, io mi diverto a rimontare i film".

