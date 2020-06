Star Wars: Tom Holland non aveva mai visto i film della saga prima di diventare Spider-Man

I Fratelli Russo, registi di alcuni titoli più importanti di Marvel, hanno svelato che il giovane Tom Holland, interprete di Spider-Man, non aveva mai visto nessun film della saga di Star Wars, che ha recuperato solo dopo che i due cineasti lo hanno incitato a vederli.

Captain America: Civil War: Tom Holland alla prima mondiale

Dietro le quinte di Captain America: Civil War, film in cui il pubblico ha visto per la prima volta il suo Spider-Man sul grande schermo, chiacchierando con il giovane attore, i Fratelli Russo hanno scoperto che Tom Holland non aveva mai visto in vita sua la saga di Star Wars. Come ha spiegato Joe Russo in un intervista per FOX 5 DC:"Eravamo sconvolti. Adoriamo Tom, ma ti dirò, quando conosci Tom capisci che è davvero giovane. È un ragazzo molto giovane. L'Impero Colpisce Ancora ha il doppio dei suoi anni. Da lì siamo riusciti a convincerlo a passare un po' di tempo a guardare qualche film più vecchio, da cui è nata la Pizza Film School. Holland aveva bisogno di andare alla Pizza Film School"

Anthony Russo, da parte sua, si è emozionato quando ha sentito che Tom Holland non aveva mai avuto l'opportunità di conoscere Star Wars: "In realtà mi sono davvero emozionato quando ha detto di non averlo visto perché l'idea era così nuova per me e inaspettata. Ho pensato 'Questo è fantastico'. Tom Holland è un ragazzo che ammiriamo e apprezziamo davvero la sua sensibilità, abbiamo pensato 'Oh mio Dio, possiamo attingere alla sua sensibilità e non è influenzato da Star Wars'. Ero molto eccitato per questo."

Strano pensare che Tom Holland non abbia mai visto Star Wars prima di allora, in quanto per molto tempo i fan hanno trovato numerosi parallelismi tra Captain America: Civil War e Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora e, inoltre, proprio Spider-Man in una sequenza suggerisce di abbattere Ant-Man proprio come "in quel vecchio film", riferendosi palesemente al secondo film della saga creata da George Lucas.

È proprio per casi come questo che i Fratelli Russo hanno inventato il format su Youtube Pizza Film School, una serie di video in cui con alcuni ospiti parlano di film che hanno segnato la loro carriera, proprio per avvicinare anche i più giovani ai grandi cult che hanno segnato un'epoca.