Spider-Man: Far From Home, la scena dopo i titoli di coda avrà conseguenze divertenti sull'MCU

La scena dei titoli di coda vista dopo Spider-Man: Far From Home pone grossi problemi a Peter Parker, ma avrà conseguenze importanti anche sull'intero MCU.

La scena finale di Spider-Man: Far From Home ha rivelato l'identità di Peter Parker, evento che avrà delle grosse conseguenze sulla sua vita ma c'è un risvolto della medaglia molto divertente per i cattivi dell'MCU che il giovane adolescente ha sconfitto fin ora.

Spider-Man: Far From Home - Il passaporto di Peter Parker

Nel finale di Spider-Man: Far From Home, Peter Parker sconfigge Mysterio nella battaglia a Londra, ma il villain ha ancora un ultimo stratagemma contro il nemico. Nella scena dopo i titoli di coda, l'eroe è in giro a Manhattan con la nuova fidanzata MJ (Zendaya). All'improvviso si ferma a guardare un telegiornale su un cartellone pubblicitario che scopriamo essere l'ultimo messaggio del villain che rivela la vera identità dell'Uomo Ragno. Questo porterà un cambiamento radicale nella vita dell'adolescente, ma avrà un risvolto divertente nell'MCU: tutti coloro che sono stati sconfitti finora si renderanno conto di essere stati battuti da un adolescente.

Oltre ai suoi compagni eroi della MCU, Captain America, Falcon e The Winter Soldier, anche altri piccoli criminali che Peter ha affrontato durante la sua carriera da Spider-Man si renderanno conto di essere stati in battaglia contro un adolescente, inclusi Scorpion / Mac Gargan (Michael Mando) e Vulture (Michael Keaton).

Spider-Man: Far From Home contiene molti indizi del tradimento di Mysterio

La curiosità che ora attanaglia i fan è di sapere se qualcuno dei precedenti nemici di Peter Parker tornerà a vendicarsi di lui ora che la sua vera identità è stata svelata. Una cosa è certa, la vita del giovane eroe sarà molto più pericolosa con il passare del tempo, specialmente con i cattivi potenzialmente colpiscono anche quelli a lui vicini.