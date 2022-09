Star Wars: The High Republic, rivelati nuovi dettagli sulla Fase II dedicata all'Alta Repubblica

L'era dell' Alta Repubblica torna con nuove vicende in un nuovo fumetto dal titolo: Star Wars: The High Republic. Gli appassionati dell'universo narrativo di Star Wars avranno la possibilità di approfondire un momento preciso della Repubblica tramite Star Wars: The High Republic, che si prepara ad uscire sugli scaffali con il suo primo numero. Attraverso le pagine di questo comincia ufficialmente la nuova serie targata Marvel Comics facente parte della Fase II di Star Wars: The High Republic.**

Scritto da Cavan Scott e disegnato da Ario Anindito, Guerre stellari #1 introduce alcune dinamiche personali legate al personaggio del Jedi Vildar Mac, inquadrato in un momento di sofferenza per via di un incubo, mentre si avvicina al nuovo incarico nella Città Santa sul pianeta Jedha (città familiare a coloro che hanno visto Rogue One: A Star Wars Story)

La Fase II della The High Republic non si ferma qui, introducendo anche Star Wars: The High Republic - The Blade, incentrato sulla storia del celeberrimo Jedi Porter Engle.

Vi ricordiamo che Star Wars: The High Republic #1 sarà in vendita sugli scaffali a partire dal 12 ottobre.