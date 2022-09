Star Wars: The Acolyte, Jodie Tuner-Smith potrebbe unirsi al cast

Jodie Turner-Smith, attrice e modella britannica, è in trattative per unirsi a Star Wars: The Acolye, nuova serie in uscita su Disney+.

Jodie Turner-Smith sembrerebbe essere in trattative con Lucasfilm per affiancare Amandla Stenberg all'interno di Star Wars: The Acolyte, nuova serie ambientata nella galassia lontana, lontana e in uscita su Disney+. Lo show diretto da Leslye Headland è ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, circa 200 anni prima di Luke Skywalker; è durante quel periodo che la prima repubblica ha iniziato a vacillare, e il lato oscuro ha avanzato.

White Noise: Jodie Turner-Smith arriva a Venezia 2022

Tranne l'ambientazione temporale e il genere, che sarà un mystery thriller, non si sa molto su The Acolyte. Nonostante la trama sia tenuta ancora segreta, possiamo aspettarci tanti segreti e poteri oscuri. La serie era stata annunciata a dicembre 2020, mentre le riprese inizieranno il prossimo autunno a Londra. Headland, oltre a dirigere, scriverà e produrrà esecutivamente l'opera.

Jodie Turner-Smith: i gioielli di famiglia sottratti dalla sua stanza d'hotel a Cannes

Amandla Stember è per ora l'unico membro del cast confermato per la serie. Per quanto riguarda Jodie Smith, la vedremmo in Murder Mystery 2 di Adam Sandler, in White Noise di Noah Baumbach, che ha inaugurato la Mostra di Venezia 2022 in Concorso, e nel comedy drama Bad Monkey in uscita su Apple TV+.