Jodie Turner-Smith: i gioielli di famiglia sottratti dalla sua stanza d'hotel a Cannes

Furto nella stanza d'hotel di Jodie Turner-Smith, l'attrice inglese era a Cannes per presentare il suo nuovo film, After Yang, nella sezione Un Certain Regard.

La permanenza dell'attrice Jodie Turner-Smith a Cannes 2021 si è conclusa con un furto. Come svela Variety, un ladro si sarebbe introdotto nella sua stanza al Marriott Hotel, sulla Croisette, all'ora di colazione sottraendo gioielli per migliaia di euro, incluso l'anello nuziale della madre.

After Yang: Jodie Turner-Smith a Cannes 2021

Jodie Turner-Smith è stata immediatamente trasferita dal Marriott al Majestic Hotel, poco distante ed è stato aumentato il personale di sicurezza che accompagna l'attrice ovunque. La Smith si trova a Cannes con la figlioletta Janie, di quindici mesi, per partecipare alla premiere di After Yang, film di Un Certain Regard che la vede a fianco del collega Colin Farrell.

Si ritiene che Jodie Turner-Smith, a Cannes per la prima volta, possa essere stata presa di mira dopo aver indossato gioielli in oro e diamanti della linea Gucci High Jewelry alla premiere di After Yang giovedì sera. Sebbene i gioielli siano stati immediatamente restituiti dopo la premiere, è possibile che i ladri possano essere entrati nella stanza dell'attrice credendo che gli oggetti fossero ancora in suo possesso. Secondo Nice-Matin, non ci sarebbero stati segni di effrazione sulla porta dell'hotel che potrebbe essere stata aperta con la chiave. Le indagini sono in corso.

