The Acolyte - La seguace, Maestro e allieva duellano nella nuova anteprima della serie Star Wars

IGN ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da The Acolyte - La seguace, la nuova serie Star Wars che debutterà nel mese di giugno su Disney+.

Nella clip va in scena un duello tra il Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae) e quella che era stata una sua allieva Mae (Amandla Stenberg), una pericolosa guerriera apparentemente non più legata ormai alla dottrina Jedi. Sol sta indagando sugli scioccanti omicidi che hanno coinvolto diversi Jedi, ma mano a mano che si moltipilicano gli indizi scopre che non tutto è come sembra.

Cosa racconta The Acolyte - La seguace?

La serie sarà un mystery-thriller che condurrà gli spettatori in una galassia piena di segreti oscuri e poteri del lato oscuro in quelli che saranno gli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo vecchio Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto.

The Acolyte, la nuova serie Star Wars arriverà su Disney+ nel 2024: "È un incrocio tra Frozen e Kill Bill"

Il personaggio principale è interpretato dall'attrice Amandla Stenberg, che vediamo anche nella clip in anteprima. Lo show racconta una storia inedita che si svolge nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia quel piano secolare per prendere il sopravvento nella galassia.

"Quello che amo di questa saga è il modo in cui approfondisce i complicati effetti del potere, e stavolta abbiamo scelto di farlo in un punto della linea temporale che non è mai stato esplorato prima, ovvero l'epoca dell'Alta Repubblica, quando i Jedi sono all'apice del loro potere", aveva dichiarato l'attrice in una recente intervista.

The Acolyte - La seguace debutterà su Disney+ il 5 giugno 2024.