The Acolyte: il nuovo episodio contiene un riferimento specifico a Anakin Skywalker

L'episodio di questa settimana di The Acolyte: La seguace ha offerto agli spettatori uno sguardo approfondito sulla storia delle gemelle Osha e Mae, le cui origini richiamano quelle di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars.

L'episodio, ambientato 16 anni prima degli eventi raccontati dalla serie, ci porta sul pianeta Brendok, quando le gemelle erano bambine, rivelando la loro infanzia tra una congrega di streghe che sanno usare e dominare la Forza (che a differenza dei Jedi chiamano "il Filo") e gli eventi che hanno portato alla separazione delle sorelle e alla presunta morte di Mae.

Tuttavia, l'episodio ha anche rivelato la sorprendente origine delle gemelle e ora la showrunner Leslye Headland ha affrontato proprio quest'argomento, dato che è evidentissimo il rimando al personaggio più celebre della saga, Anakin Skywalker.

Mae in The Acolyte

Quali sono le origini di Osha e Mae?

Nell'episodio, a un certo punto, Madre Koril e Madre Aniseya hanno un disaccordo su quello che debba essere il destino di Osha e Mae. Durante la discussione, Koril osserva che è stata lei a portare in grembo le ragazze, ma Madre Aniseya le ricorda che è stata lei a crearle.

All'inizio dell'episodio, si era già detto che le ragazze non avevano un padre, cosa che per molti fan di Star Wars somiglia molto alle origini di Anakin Skywalker: in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, infatti, Shmi Skywalker afferma che Anakin non aveva un padre e nei fumetti successivi di Star Wars si è parlato più approfonditamente dell'idea che Anakin fosse stato "creato" attraverso i midi-chlorian dalla Forza stessa.

Le gemelle e Anakin Skywalker sono connessi?

Tuttavia, parlando con Entertainment Weekly, Headland non ha voluto confermare se si tratta dello stesso tipo di origine per Osha e Mae - e ha invece consigliato ai fan di continuare a guardare la serie.

"Se continuerete a guardare lo show, ne parleremo meglio in futuro. Posso solo dire che non c'è una sola risposta", ha dichiarato Headland in modo criptico. "Alcuni personaggi credono a certe cose, e altri personaggi credono ad altre. Quindi, dovrete continuare a guardare e decidere da che parte stare".