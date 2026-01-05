Star Wars: New Jedi Order, Daisy Ridley rassicura i fan: "La storia è meravigliosa e l’attesa varrà la pena"

I fan di Star Wars sono in attesa di novità sul fronte New Jedi Order e nel frattempo Daisy Ridley ha rilasciato un'intervista nella quale ha ripercorso il suo periodo nel franchise che le ha regalato il successo planetario.

Ridley si è soffermata anche sul nuovo progetto cinematografico della saga, Star Wars: New Jedi Order, rassicurando i fan sulla bontà del lavoro in corso per riportare anche il suo personaggio, Rey Skywalker, sul grande schermo.

Daisy Ridley rassicura i fan di Star Wars

"Sono sei anni più grande. Sono in un momento diverso. Penso che la storia sarà meravigliosa. Penso che l'attesa varrà la pena" ha dichiarato Ridley "Credo che sarà una scoperta, come lo sono tutti i ruoli, di dove si trova Rey quando la incontreremo di nuovo".

Daisy Ridley in una scena di Star Wars - Il risveglio della Forza

Nonostante lo sviluppo travagliato del film, l'attrice ha recentemente insistito sul fatto che New Jedi Order è ancora in lavorazione e che alla fine verrà distribuito: "Onestamente, ci sono sceneggiature che ho letto cinque anni fa e ora ho pensato: 'Oh, forse accadranno davvero'. Penso che nel corso degli anni ho imparato quanto sia enorme la realtà di portare a termine qualsiasi film. Gli ostacoli sono enormi. Ma in questo caso in particolare, so che ci sono voci e creativi incredibili coinvolti, e so che l'attesa varrà la pena".

La data d'uscita di New Jedi Order e il ruolo dietro le quinte di Daisy Ridley

Il prossimo film di Star Wars non ha ancora una data d'uscita ufficiale e secondo Daisy Ridley si tratta di una cosa positiva: "Si è parlato molto del fatto che la data di uscita spesso influenzi i film e la velocità con cui entrano in produzione. Quindi, la libertà di assicurarsi che questa sceneggiatura sia il modo migliore per raccontare questa storia è meravigliosa, e non credo che i fan vorrebbero che fosse affrettata. L'attesa varrà la pena. So su cosa sta lavorando George, ed è uno sceneggiatore fenomenale. Quindi non vedo davvero l'ora di leggerla e sì, ne vale assolutamente la pena".

L'attrice ha confermato di essere stata coinvolta anche in un ruolo, non specificato, dietro le quinte del progetto, ambientato cinque anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker. La trama seguirà Rey (Daisy Ridley) mentre ricostruisce l'Ordine Jedi per una nuova era nella galassia lontana lontana. Lo sceneggiatore di The Bourne Ultimatum, George Nolfi, era stato precedentemente incaricato di scrivere il film dopo l'uscita dal progetto di Steven Knight (Peaky Blinders) e Damon Lindelof (Watchmen).