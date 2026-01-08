Tom Cruise coinvolto, a sorpresa, nelle riprese di Star Wars: Starfighter

Tom Cruise, a sorpresa, è stato coinvolto nella realizzazione di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga stellare diretto da Shawn Levy.

Il filmmaker ha infatti svelato che una semplice visita sul set si è trasformata in un'esperienza ben più significativa.

La visita di Cruise al set della saga

Shawn Levy, intervistato da The New York Times, ha raccontato che Tom Cruise era uno degli ospiti speciali in arrivo sul set di Star Wars: Starfighter, ma la visita ha preso una svolta inaspettata.

Il regista ha svelato: "La scorsa settimana Steven Spielberg era qui. E ora Tom Cruise sta impugnando una telecamera, rovinando le sue belle scarpe".

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray nella prima immagine

Cruise, a novembre, era arrivato sul set del lungometraggio con star Ryan Gosling per assistere a qualche ciak, in particolare alla realizzazione di una scena con al centro un duello con le spade laser che si svolgeva in acqua. Shawn ha tuttavia scherzato sostenendo che avrebbe dovuto mettersi alla prova dietro una delle telecamere e Tom ha accettato la sfida, saltando immediatamente in azione in una zona fangosa.

Shawn ha aggiunto: "Ora quando vedete i film, saprete che quella parte è stata girata da Tom. Voglio dire, quanto è cool tutto questo?".

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Star Wars: Starfighter, film ambientato cinque anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, c'è il personaggio interpretato da Ryan Gosling che deve proteggere un ragazzo, interpretato da Flynn Gray.

Nel cast ci sono anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, e Amy Adams.

Attualmente Lucasfilm non ha tuttavia diffuso la sinossi ufficiale e bisognerà attendere ulteriori indiscrezioni per avere qualche informazione in più prima dell'arrivo nelle sale del lungometraggio, previsto negli Stati Uniti per il 28 maggio 2027.