Star Wars: Taika Waititi sarà il regista di uno dei prossimi film?

Taika Waititi potrebbe essere il regista di uno dei prossimi film di Star Wars: la Lucasfilm l'avrebbe infatti contattato per proporgli di realizzare uno dei prossimi lungometraggi della saga stellare.

La notizia condivisa da The Hollywood Reporter sottolinea però che non è stato rivelato se il progetto che vorrebbero affidargli sia quello ideato da Kevin Feige, con cui ha già collaborato in occasione dei film del Marvel Cinematic Universe, o se si tratti di un progetto originale.

Taika Waititi ha già debuttato nell'universo di Star Wars in occasione della serie The Mandalorian, prodotta per Disney+, di cui è stato il regista dell'ultimo episodio della prima stagione e doppiatore del droide IG-11.

Il filmmaker, nei prossimi mesi, sarà però impegnato nella conclusione del lavoro su Next Goal Wins, il progetto della Fox Searchlight, e nelle riprese di Thor: Love and Thunder. Taika, recentemente, ha inoltre diretto Jojo Rabbit, da ieri nelle sale italiane, che sarà tra i protagonisti della serata di premiazione dei premi Oscar 2020.