Star Wars: volete ascoltare la musica come veri stormtrooper? C’è Amazon a scontare gli auricolari tematici

Gli auricolari a tema Star Wars e stormtrooper sono scesi di prezzo su Amazon. Firmate dalla Xiaomi, queste cuffiette on-ear senza fili sono dotate di un sistema per l'eliminazione dei suoi esterni. Sul sito potete trovarle a 93,89€, con uno sconto del 18% dal prezzo di base. Se interessati, potete acquistarle dal box di seguito.

Entrando più nel dettaglio, gli auricolari a tema Star Wars e stormtrooper della Xiaomi sono dotati di: un potente chip ANC che consente la cancellazione del rumore fino a 40dB, della cosiddetta "modalità trasparenza", per prestare attenzione a ciò che vi circonda senza dover per forza rimuovere gli auricolari, supportando anche l'ottimizzazione della voce per mantenerne chiare le frequenze, e di un'acustica dettagliata e professionale grazie al driver dinamico per suoni precisi e alla calibrazione basata sulla curva Xiaomi HRTF.

Il tratto distintivo di questo accessorio irrinunciabile è proprio la sua estetica in stile Guerre stellari, con il bianco lucido che rimanda, insieme al resto, ai temibili soldati in armatura. Vi ricordiamo che questi auricolari supportano il Google Fast Pair e che nel packaging troverete anche altri elementi a tema, oltre agli accessori basilari.