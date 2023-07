Star Wars: Il film di James Mangold mostrerà il lato oscuro della Forza al suo culmine

Tra i numerosi progetti annunciati alla Star Wars Celebration 2023 uno su tutti ha catturato l'attenzione dei fan: un film diretto da James Mangold, regista di Logan e Indiana Jones 5, che ruoterà attorno all'alba dei Jedi e sarà un qualcosa di mai visto prima. Mangold ha spiegato che nel suo film non utilizzerà i termini Jedi e Forza, ma le prime indiscrezioni lasciano presagire ben altro.

Con molta probabilità il film potrebbe raccontare le origini dei primi Jedi e di conseguenza dei primi Sith, mostrando il lato oscuro della Forza al suo culmine. Il film sarà ambientato in un passato così lontano che i personaggi non avrebbero ancora coniato dei nomi per descrivere la connessione mistica tra gli esseri viventi o un'etichetta per un'organizzazione che adotta determinati insegnamenti.

Mangold ha alimentato l'hype dei fan descrivendo il suo film come un'epopea biblica, ispirata a due modelli cinematografici ben precisi ovvero Ben-Hur e I dieci comandamenti. Al momento è ancora presto per conoscere il cast che ne farà parte e la data di uscita.

Star Wars: il film di James Mangold non dovrà rispettare per forza il canone?

Star Wars, il franchise si lascia alle spalle George Lucas

In una recente intervista Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha spiegato che a suo modo di vedere il franchise è pronto a lasciarsi le spalle George Lucas. "Penso che questo nuovo film ci offra la possibilità di introdurre nuovi personaggi e iniziare con qualcosa di nuovo perchè abbiamo raggiunto il culmine di quello che è stato creato da George Lucas, ma ora siamo pronti per andare avanti"