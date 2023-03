Star Wars: il creatore di Peaky Blinders Steven Knight sostituisce Damon Lindelof

Dopo l'uscita di scena di Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, il film su Star Wars in preparazione diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy ha trovato un nuovo sceneggiatore. Si tratta del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight.

Come ha annunciato Variety, Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson hanno abbandonato il film su Star Wars un mese dopo aver consegnato la loro sceneggiatura a Lucasfilm. A occuparsi del progetto sarà ora l'inglese Steven Knight, forte della sua lunga esperienza al cinema e in tv.

Ulteriori informazioni sul misterioso film di Star Wars di Obaid-Chinoy e Knight dovrebbero essere annunciate durante la Star Wars Celebration 2023, che si terrà a Londra il mese prossimo. Variety ipotizza che il titolo del film potrebbe anche essere rivelato durante l'evento. Per il momento, tuttavia, Disney e Lucasfilm tengono la bocca chiusa sulla questione.

Damon Lindelof ha recentemente parlato della pressione di realizzare una pellicola di quel calibro durante un'ospitata dl SXSW in cui ha dichiarato che "se il film non sarà grandioso non verrà realizzato". Ecco le sue parole:

"Dirò solo che per ragioni che non posso approfondire oggi il grado di difficoltà è estremamente, estremamente, estremamente alto. Se il film non sarà eccezionale, non dovrebbe esistere. Questo è tutto ciò che dirò, perché sono legato a Star Wars quanto voi, è il primo film che ho visto seduto in grembo a mio padre, quando avevo quattro anni, nel maggio del '77. A volte, quando nutri un così grande rispetto e stima verso qualcosa, entri in cucina e dici semplicemente: 'Forse non dovrei cucinare. Forse dovrei solo mangiare'".