Star Wars: Damon Lindelof ha abbandonato il film?

La notizia era nell'aria dopo i dubbi espressi da Damon Lindelof solo pochi giorni fa. Lo sceneggiatore avrebbe abbandonato la lavorazione del preannunciato film su Star Wars.

Secondo Above the Line, Damon Lindelof e il co-sceneggiatore Justin Britt-Gibson avrebbero abbandonato il film su Star Wars. Al momento, Sharmeen Obaid-Chinoy sarebbe ancora confermato come regista e produttore del lungometraggio che dovrebbe entrare in produzione a febbraio 2024 e punta a un'uscita nei cinema a dicembre 2025, come indica Jeff Sneider di Above the Line su Twitter, indicando che la pellicola sarà ancora il prossimo film di Star Wars della Lucasfilm.

Secondo quanto riportato, Lindelof e Britt-Gibson avrebbero consegnato una bozza della loro sceneggiatura a Lucasfilm a metà febbraio, per poi uscire dal progetto Star Wars solo pochi giorni dopo. Lucasfilm avrebbe già ingaggiato un nuovo sceneggiatore la cui identità, però, non è stata ancora rivelata. Il film di Star Wars di Damon Lindelof è stato annunciato per la prima volta lo scorso marzo. Nessun dettaglio della trama del progetto è mai stato rivelato. Lindelof ha recentemente parlato della pressione di realizzare una pellicola di quel calibro durante un'ospitata dl SXSW in cui ha dichiarato che "se il film non sarà grandioso non verrà realizzato". Ecco le sue parole:

"Dirò solo che per ragioni che non posso approfondire oggi il grado di difficoltà è estremamente, estremamente, estremamente alto. Se il film non sarà eccezionale, non dovrebbe esistere. Questo è tutto ciò che dirò, perché sono legato a Star Wars quanto voi, è il primo film che ho visto seduto in grembo a mio padre, quando avevo quattro anni, nel maggio del '77. A volte, quando nutri un così grande rispetto e stima verso qualcosa, entri in cucina e dici semplicemente: 'Forse non dovrei cucinare. Forse dovrei solo mangiare'".