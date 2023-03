Star Wars, Jon Favreau: "I prossimi film saranno ambientati dopo la trilogia sequel"

Con il franchise di Star Wars che continua a raccogliere un discreto successo su Disney+, muovendosi agilmente nella dimensione seriale e coinvolgendo le varie community, la situazione appare ben diversa per quanto riguarda i progetti sul grande schermo. Ci ha pensato Jon Favreau, creatore di The Mandalorian, a instillare una minima speranza nei fan di sempre che vorrebbero tornare in sala.

Interrogato da Moovy TV (tramite SFFGazette.com), Jon Favreau ha suggerito che, per quanto ne sa, i prossimi film della saga Star Wars racconteranno storie successive a quelle dell'ultima trilogia uscita: "Al momento c'è sicuramente una qualche riflessione in questo senso, e anche su quello che accadrà dopo la trilogia sequel, perché questa si svolge nel corso di pochi anni", ha spiegato. "Anche se si è trattato di una cosa importante da vedere sullo schermo, e molto movimentata, è stata anche relativamente breve, e ha preso pochissimo spazio nei migliaia di anni in cui si svolge la storia di Star Wars. Quindi anche quello che succede in seguito è interessante, e so che al momento ci sono discussioni ed esplorazioni in corso su quello che accadrà dopo [questi film]".

The Mandalorian, la cosa migliore successa a Star Wars dopo la prima trilogia

Il lasso di tempo successivo a quello dell'ultima trilogia potrebbe introdurre una marea di nuove storie, riallacciandosi anche ai personaggi che ci siamo lasciati indietro. Vi ricordiamo che non è la prima volta in cui Favreau parla della saga di Star Wars, di recente un suo confronto fra Anakin e Luke Skywalker ha animato la community.