Star Wars, Damon Lindelof sul suo film: "Se non sarà grandioso non verrà realizzato"

Qualche giorno fa, un articolo dell'Hollywood Reporter aveva fatto un po' di luce circa i nuovi film di Star Wars ancora in sviluppo alla Lucasfilm e tra questi c'era ancora il film scritto da Damon Lindelof.

Nel corso di una recente intervista concessa a Slash Film, Lindelof non è parso molto ottimista: "Mi limito a dire che, per motivi che non posso approfondire adesso, il grado di difficoltà è estremamente elevato. Se non può essere grande, non dovrebbe esistere. Non aggiungo altro, perché ho lo stesso rapporto che avete voi con questo film [Star Wars], che è il primo film che ho visto seduto in braccio a mio padre, a quattro anni, nel maggio del '77. Penso che sia possibile che a volte, quando si ha una tale venerazione e stima per qualcosa, si cominci a mettersi in cucina e si pensi: 'Forse non dovrei cucinare, forse dovrei solo mangiare'. Ecco, lasciamo che sia così".

Queste dichiarazioni sono certamente interessanti e suggeriscono che Lindelof sta sentendo la tensione e l'immensa pressione che comporta la realizzazione di un film di Star Wars, tanto che sembra che stia ripensando all'opportunità di realizzarlo.

Star Wars: Rogue Squadron e il film di Kevin Feige non saranno realizzati, Taika Waititi continua lo sviluppo

Senza dubbio la pressione è ancora più intensa, vista la recente cancellazione di Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins e del progetto di Kevin Feige. Anche se Lindelof non ha rivelato se il suo film di Star Wars andrà avanti, le preoccupazioni dello scrittore lasciano poco spazio all'entusiasmo.

Damon Lindelof sta attualmente promuovendo la sua nuova serie Mrs. Davis.