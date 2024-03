House Of Guinness: l'autore di Peaky Blinders svilupperà per Netflix la serie sulla famiglia Guinness

La serie sarà ambientata nel XIX secolo tra Dublino e New York

Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight ha annunciato la sua nuova collaborazione con Netflix, una serie sulla famiglia Guinness intitolata House of Guinness.

Composta da otto episodi, la serie vedrà alla regia Tom Shankland e Mounia Akl.

Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, la serie sarà ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo. Inizierà con la morte di Benjamin Guinness e seguirà i suoi quattro figli adulti - Arthur, Edward, Anne e Ben - mentre si contendono il potere e il controllo dell'azienda birraria in espansione.

La serie sarà prodotta dallo stesso Knight, Karen Wilson, Elinor Day e Martin Haines. Il casting del film non è ancora stato annunciato.

In un comunicato stampa, Knight ha dichiarato di essere sempre stato affascinato dalle storie della ricca e influente dinastia dei Guinness. Ha aggiunto di essere entusiasta di portare sullo schermo questi personaggi.

E il film di Peaky Blinders?

Knight aveva recentemente confermato che le riprese del suo attesissimo film sequel di Peaky Blinders inizieranno nel corso dell'anno. Parlando a Radio Times lo scorso dicembre, Knight aveva rivelato di aver quasi finito di scrivere la sceneggiatura del film e che la produzione dovrebbe iniziare a metà del 2024.

Peaky Blinders: il creatore Steven Knight sta pianificando dei potenziali spinoff

"Al momento sto lavorando agli ultimi dettagli", aveva dichiarato. "Mi siedo alla tastiera e inizio. Per me è un po' come avere un sogno. Ti siedi e ti vengono fuori tutte queste cose, poi le rileggi e pensi: 'È molto bello, ma da dove viene?'. Il piano è di iniziare le riprese a metà [2024]".