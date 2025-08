Star Wars: Starfighter, Matt Smith sarà il villain del film con Ryan Gosling

La star di Doctor Who e dell'atteso Caught Stealing entra a far parte dell'universo di Star Wars con un ruolo oscuro che lo opporrà a Ryan Gosling.

Matt Smith si prepara a far tappa in una galassia lontana lontana. L'attore britannico sarebbe la prima scelta di Lucasfilm per il ruolo di villain del preannunciato Star Wars: Starfighter, che vedrà protagonista il divo Ryan Gosling, come rivela Deadline. Al momento l'ingaggio dell'interprete di House of the Dragon non è confermato, ma pare che l'attore affiancherà Gosling e Mia Goth nei film diretto da Shawn Levy e scritto da Jonathan Tropper.

A dirla tutta questo non è il primo incontro di Matt Smith con il mondo di Star Wars. L'attore era stato scelto in passato per recitare in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ma alla fine non è apparso nel film.

"Eravamo vicini a farne parte, ma non è mai successo. Alla fine, la parte è diventata obsoleta e non ne hanno avuto bisogno. Quindi, non sono mai riuscito a partecipare a Star Wars", ha detto Smith durante il podcast Happy Sad Confused nel 2021. L'attore si è rifiutato di fornire dettagli sul ruolo che avrebbe interpretato (anche se molti scommettevano che si trattasse del figlio dell'Imperatore Palpatine), aggiungendo: "Era un ruolo davvero fantastico, importante. Un dettaglio narrativo di Star Wars che avrebbe trasformato la storia, ma non si è concretizzato".

Matt Smith nei panni del Doctor Who

Che cosa sappiamo finora di Star Wars: Starfighter?

Ryan Gosling saluta il pubblico della Star Wars Celebration di Tokyo

Secondo quanto anticipato, il nuovo film di Star Wars entrerà in lavorazione nei prossimi mesi, in tempo per un'uscita nel 2027. I dettagli sul ruolo di Matt Smith non sono stati rivelati, ma pare che l'attore non sarà l'unico villain. Da quanto rivelato da Deadline, pare che Shawn Levy sia immerso nei provini e abbia incontrato parecchi attori per comporre il cast del film.

La presentazione di Star Wars: Starfighter alla Star Wars Celebration di Tokyo ha svelato i primi dettagli sul plot: il film dovrebbe raccontare la storia di un Jedi (interpretato da Ryan Gosling) che decide di addestrare il nipote quindicenne come suo Padawan. "I due intraprendono una missione mentre sono inseguiti da due cattivi: un uomo e una donna. Anche la madre del Padawan gioca un ruolo importante nella storia, e c'è anche un altro personaggio femminile importante".

La pellicola standalone, incentrata sui nuovi personaggi dell'universo di Star Wars, sarà ambientata circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che ha concluso la saga di Skywalker e attualmente è l'ultimo film cronologicamente nella linea temporale di Star Wars.

Il coinvolgimento di Ryan Gosling nell'universo di Star Wars è stato annunciato a gennaio, ma il film di Shawn Levy è in fase di sviluppo fin dal 2022. Il titolo prescelto evoca anche il cancellato Rogue Squadron, che avrebbe dovuto dirigere Patty Jenkins, ma non è chiaro se i due progetti abbiano delle somiglianze.