Matt Smith gira l'anti-The Crown: cresta da mohicano e chiodo borchiato sul set del film di Darren Aronofsky

Sono in corso a New York le riprese di Caught Stealing, nuovo film di Darren Aronofsky. Le foto dal set anticipano un cambiamento radicale nel look di Matt Smith, protagonista insieme a Austin Butler. Dopo le esperienze in costume sul set di The Crown e House of the Dragon, l'attore inglese sfoggia una cresta gialla e un look punk anni '80 con tanto di chiodo borchiato indosso.

Meno appariscente, Austin Butler indossa una camicia blu e dei jeans, mentre sfoggia sangue finto sotto il collo. Fanno parte del cast anche Liev Schreiber, Zoë Kravitz, Regina King e Bad Bunny.

Di cosa parla il film

Secondo quanto anticipato da Deadline, Caught Stealing è basato sul romanzo omonimo di Charlie Huston del 2005. L'autore ha adattato il suo libro per il cinema focalizzandosi sulla storia di Hank Thompson, ex giocatore di baseball esaurito che si ritrova involontariamente immerso in una selvaggia lotta per la sopravvivenza nel sottobosco criminale di New York negli anni '90.

Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures, ha commentato: "Darren Aronofsky è uno dei narratori audiovisivi più brillanti al mondo, e adattare questi meravigliosi libri di Charlie Huston con star Austin Butler era un'opportunità troppo entusiasmante per non farne parte".