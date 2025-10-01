Matt Smith condivide dei consigli preziosi nel primo trailer di The Death of Bunny Munro

Sky ha condiviso online il trailer della miniserie The Death of Bunny Munro, il progetto tratto dal romanzo scritto da Nick Cave che ha come protagonista Matt Smith, la star di Doctor Who e House of the Dragon.

Gli episodi, negli Stati Uniti, debutteranno sugli schermi il 20 novembre.

I dettagli del trailer della miniserie

The Death of Bunny Munro è composto da sei puntate e mostrerà Matt Smith nel ruolo di un venditore che deve occuparsi del figlio dopo il suicidio della moglie. Il trailer mostra come Bunny inizierà a dare al bambino, che ha nove anni, dei consigli di vita come il modo per convincere gli altri sfruttando i loro sogni e le loro speranze.

I due saranno impegnati in un viaggio e a cercare di contenere la propria sofferenza.

Ecco il trailer della miniserie

La trama di The Death of Bunny Munro

La sinossi ufficiale dell'adattamento del romanzo di Cave anticipa che il protagonista sarà Bunny Munro, venditore porta a porta di prodotti di bellezza dipendente dal sesso e autoproclamatosi libertino. Il giovane si ritrova con un figlio piccolo e solo un concetto approssimativo di come essere un padre. Insieme a Bunny Junior, 9 anni, intraprende un viaggio epico e sempre più fuori controllo attraverso l'Inghilterra meridionale, mentre i due lottano per contenere il loro dolore in modi molto diversi.

Mentre Bunny passa da un'offerta di vendita all'altra, cercando di sedurre tutte le donne che incontra, Bunny Junior passa il tempo parlando con il fantasma di sua madre e distraendosi dalla consapevolezza che suo padre non è solo fallibile: è davvero un disastro. Mentre inizia ad andare in mille pezzi, Bunny si rende conto che deve fare qualcosa per salvare il figlio dalle sue nozioni obsolete su cosa significhi essere un uomo.

La miniserie è stata scritta dal vincitore del BAFTA Pete Jackson (Somewhere Boy) e diretta dalla regista di Industry Isabella Eklöf. Smith, Cave, Jackson e Eklöf sono produttori esecutivi e la serie è prodotta da Clerkenwell Films (già artefice del successo di Baby Reindeer) in associazione con Sky Studios.