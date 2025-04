Star Wars: titolo, trama e data d’uscita del nuovo film di Shawn Levy con Ryan Gosling

Durante la Star Wars Celebration in corso a Tokyo, il regista Shawn Levy e l'attore Ryan Gosling sono saliti sul palco per presentare in anteprima assoluta il loro progetto targato Lucasfilm. Dopo mesi di speculazioni, sono finalmente arrivati dettagli concreti: il titolo ufficiale, la data d'uscita e un assaggio della trama.

Il film si intitolerà Star Wars: Starfighter e sarà un'avventura indipendente, ambientata cronologicamente alcuni anni dopo gli eventi raccontati ne L'Ascesa di Skywalker. La data d'uscita è già fissata: il film arriverà nelle sale il 28 maggio 2027.

Una nuova avventura lontana dalla saga degli Skywalker

Dal palco dell'evento, Ryan Gosling ha commentato con entusiasmo il progetto, elogiando la sceneggiatura: "Questa storia è davvero qualcosa di speciale. Personaggi nuovi, ben scritti, e un cuore grande. È piena di avventura e credo che Shawn sia il regista ideale per raccontarla", ha detto l'attore.

The Fall Guy: Ryan Gosling in un'immagine

Shawn Levy ha poi chiarito che il film non sarà né un sequel né un prequel, ma una storia completamente autonoma: "È una nuova avventura. Si svolge in un periodo temporale del tutto inesplorato all'interno del canone di Star Wars".

Secondo quanto recentemente anticipato dall'insider Daniel Richtman, la trama ruoterà attorno a un Jedi (interpretato da Gosling) che prende sotto la sua ala il giovane nipote, un quindicenne destinato a diventare suo Padawan. I due intraprenderanno un viaggio, mentre saranno braccati da due antagonisti, un uomo e una donna. Anche la madre del ragazzo avrà un ruolo di rilievo, così come un altro personaggio femminile centrale alla vicenda.

Sempre secondo le prime indiscrezioni, il film sarà più contenuto rispetto alle recenti produzioni di Star Wars: il budget sarà ridotto, e l'approccio narrativo più intimo, pur mantenendo l'impronta epica del franchise.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena del film

Il progetto è in lavorazione dal 2022. Levy sta sviluppando la sceneggiatura insieme a Jonathan Tropper, già collaboratore in The Adam Project e This Is Where I Leave You. Il film sarà prodotto da 21 Laps Entertainment, la casa di produzione di Levy, in collaborazione con Lucasfilm, con Kathleen Kennedy ancora coinvolta in veste di produttrice esecutiva.

Shawn Levy racconta il suo entusiasmo per il film

Già in passato Levy aveva espresso il desiderio di raccontare una storia che si distaccasse dalle dinamiche già esplorate nell'universo di Star Wars: "Mi sono chiesto cosa potessi davvero aggiungere di nuovo all'universo di Star Wars", ha raccontato. "Non volevo realizzare qualcosa di ridondante o che esistesse solo per servire altri film. Volevo creare qualcosa di autentico, coerente nel tono e ricco dal punto di vista umano".

Liam Neeson, Ewan McGregor e Natalie Portman in una scena di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

"Per me, Star Wars è soprattutto questo: la Forza, l'idea di una connessione con qualcosa di più grande, e il modo in cui questa connessione può renderci migliori. Un messaggio potente, combinato con l'epicità visiva che i fan si aspettano".