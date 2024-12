Matt Smith a torso nudo nella prima foto della serie Sky tratta dal romanzo di Nick Cave

L'attore sarà il protagonista dell'adattamento per il piccolo schermo di The Death of Bunny Munro, tratto dal romanzo di Cave

Matt Smith è al centro (e a torso nudo) nella prima immagine della miniserie in sei parti di Sky The Death of Bunny Munro, basata sul romanzo cult di Nick Cave.

Nell'immagine di debutto rilasciata dalla serie, Smith - che interpreta il personaggio principale - sfoggia solo la sua biancheria intima all'interno di una classica lavanderia a gettoni. Al fianco di Smith c'è l'esordiente Rafael Mathé nel ruolo del figlio di Bunny Munro, Bunny Junior.

Descritto come un "selvaggio racconto di ammonimento" e un "tenero ritratto di padre e figlio", The Death of Bunny Munro si svolge dopo la morte per suicidio della moglie di Bunny, Libby.

Matt Smith e Rafael Mathé in un'immagine di The Death of Bunny Munro

Secondo la sinossi ufficiale: "Bunny Munro, venditore porta a porta di prodotti di bellezza dipendente dal sesso e autoproclamatosi libertino, si ritrova con un figlio piccolo e solo un concetto approssimativo di genitorialità. Insieme a Bunny Junior, 9 anni, intraprende un viaggio epico e sempre più fuori controllo attraverso l'Inghilterra meridionale, mentre i due lottano per contenere il loro dolore in modi molto diversi.

Mentre Bunny passa da un'offerta di vendita all'altra, cercando di sedurre tutte le donne che incontra, Bunny Junior passa il tempo parlando con il fantasma di sua madre e distraendosi dalla consapevolezza che suo padre non è solo fallibile: è un completo disastro. Mentre inizia a disintegrarsi, Bunny si rende conto che deve fare qualcosa per salvare il figlio dalle sue nozioni obsolete su cosa significhi essere un uomo".

La serie, il cui debutto è previsto per il 2025, è stata scritta dal vincitore del BAFTA Pete Jackson (Somewhere Boy) e diretta dalla regista di Industry Isabella Eklöf. Smith, Cave, Jackson e Eklöf sono produttori esecutivi e la serie è prodotta da Clerkenwell Films (già artefice del successo di Baby Reindeer) in associazione con Sky Studios.