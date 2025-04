Star Wars, Ryan Gosling nel franchise "renderà tutto più cool", parola di Shawn Levy

Ryan Gosling sarà il volto del nuovo film Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy. L'annuncio era stato fatto alla Star Wars Celebration di Tokyo, ma ora a parlare è proprio il regista che è semplicemente entusiasta di avere Gosling a bordo. Levy svela anche qualche dettaglio succulento sul nuovo film del franchise e promette un'avventura inedita nella galassia lontana lontana.

Per Shawn Levy Ryan Gosling farà scintille in Star Wars: Starfighter

Ryan Gosling alla Star Wars Celebratio di Tokyo

Durante la prima di Stranger Things: The First Shadow a Broadway, Shawn Levy ha confermato che Ryan Gosling guiderà il cast di Star Wars: Starfighter, in arrivo nel 2027. "Se potete avere Ryan Gosling in qualsiasi cosa facciate, fatelo: renderà tutto più bello e cool", ha dichiarato il regista ai microfoni di People. Una dichiarazione che lascia trapelare l'entusiasmo con cui Levy affronta questo nuovo capitolo dell'universo creato da George Lucas.

Il film sarà uno standalone ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in un periodo post-Battaglia di Exegol. Levy ha chiarito che Starfighter non sarà né un prequel né un sequel diretto, ma un'avventura completamente nuova con personaggi inediti: "È un mondo che non abbiamo mai visto sullo schermo".

Un nuovo capitolo nell'universo di Star Wars

Star Wars: Starfighter

"Ci sono così tante opportunità per raccontare una storia di Star Wars che abbia tutto il cuore, l'azione e il divertimento di Star Wars, ma in modo nuovo e originale", ha spiegato Levy. Il regista è famoso per la sua visione dinamica e pop del cinema (già applicata a Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project) e ha espresso grande entusiasmo per l'alchimia tra l'estetica di Gosling e l'universo di Star Wars: "Non ho mai visto questa accoppiata e mi elettrizza molto".

Al momento Ryan Gosling è l'unico nome confermato nel cast, e i dettagli sulla trama restano sotto stretto riserbo. L'attesa però è già alle stelle.

I prossimi passi del franchise di Star Wars

L'uscita di Star Wars: Starfighter è prevista per il 2027 e il film si inserisce come tassello fondamentale per il rilancio cinematografico della saga dopo l'ultima trilogia. Una cosa è certa: la presenza di Ryan Gosling - e di Shawn Levy al timone - alza di molto l'hype intorno al progetto.