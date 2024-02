Star Wars: la Spada Laser Force FX Elite di Luke Skywalker Hasbro The Black Series è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Star Wars possono attualmente trovare la Spada Laser Force FX Elite di Luke Skywalker Hasbro The Black Series in offerta; scopriamola insieme.

Star Wars non è solamente una storia dai risvolti poliedrici e aperti, o un universo narrativo con volti, personaggi e sviluppi iconici, ma anche un contesto caratterizzato da dettagli ed elementi iconografici. Fra questi troviamo sicuramente le leggendarie e celeberrime spade laser, armi antiche e connesse a una religione forse dimenticata, negli anni diventate veri e propri oggetti di culto nei vari racconti e favole.Queste sono da sempre strettamente connesse con una visione esistenziale e spirituale che ha saputo plasmare le sorti stesse della Galassia lontana lontana. In tutto ciò i fan hanno trovato un collezionismo immancabile e una serie di gadget per tutte le età.

Per queste e per moltissime altre ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare in offerta a Spada Laser Force FX Elite di Luke Skywalker Hasbro The Black Series. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 233,80€, con uno sconto del 22% sul prezzo consigliato (299,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una spada laser che ha segnato la storia di Star Wars

Su Amazon la Spada Laser Force FX Elite di Luke Skywalker Hasbro The Black Series, dall'universo di Star Wars, viene introdotta come estremamente realistica grazie alla tecnologia LED avanzata e agli effetti sonori ispirati al film, presentando "decorazioni e dettagli provenienti dall'iconica spada laser verde di Luke Skywalker presente nell'universo Star Wars dal film 'Star Wars: Il ritorno dello Jedi', 'The Mandalorian' e 'The Book of Boba Fett'".

Grazie a un interruttore posto sull'elsa, avrete la possibilità di attivare e disattivare i vari effetti della spada come "l'accensione progressiva, effetto scontro in battaglia, effetto taglio parete, effetto blaster, effetto duello e modalità sequenza di battaglia". Nella scatola, oltre alla riproduzione dal mondo di Star Wars, è presente anche un piedistallo su cui poter esporre questo gadget a tema Guerre stellari, con o senza la lama rimovibile.