Star Wars, Natalie Portman: 'George Lucas non era contento della mia Padme Amidala'

Nel corso di un'intervista a Empire, Natalie Portman ha svelato che quando interpretò Padme Amidala nella trilogia prequel di Star Wars, George Lucas non fu pienamente soddisfatto della sua preparazione al ruolo.

Padmé è apparsa per la prima volta in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma come regina adolescente, il che significa che doveva avere un'aria particolare. Per questo, Natalie Portman ha avuto un'ispirazione molto specifica, tuttavia Lucas non era convinto del tutto. In una precedente intervista, la stessa Portman aveva raccontato la gaffe con l'allora Principe Carlo.

"Quando ero in Giappone per la promozione stampa di Léon, a 13 anni, ho avuto l'opportunità di vedere il teatro Kabuki", ha raccontato l'attrice a proposito della sua preparazione per La Minaccia Fantasma. "Quando ho visto i disegni dei costumi, delle acconciature e del trucco della Regina Amidala, ho pensato subito a questo. Ho cercato di utilizzare alcuni dei modi in cui osservavo i personaggi muovere gli occhi, il modo lento e regale in cui muovevano il corpo, come ispirazione per il ruolo".

La Portman ha poi spiegato che, pur avendo tratto ispirazione e apportato modifiche alla sua voce per renderla più profonda come voleva George Lucas, ha scoperto che, alla fine, la voce classica della Regina Amidala è stata alterata digitalmente per renderla ancora più profonda.

La Regina Amidala ne La minaccia fantasma è un personaggio incredibile, soprattutto se si considera che all'epoca aveva 14 anni, e diventa un personaggio ancora più forte in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni e Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Sebbene sia significativo, ovviamente, che Padmé diventi la moglie di Anakin Skywalker e la madre di Luke Skywalker e della Principessa Leia, i suoi altri compiti non possono essere sminuiti. Infatti, le scene eliminate del canone mostravano Padmé mentre dava inizio alla ribellione.

L'attrice sarà prossimamente nelle sale italiane con May December.