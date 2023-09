Star Wars: la leggendaria spada laser di Darth Vader è in sconto su Amazon

Amazon ha deciso di pensare anche ai fan di Star Wars, mettendo in offerta una riproduzione della celeberrima spada laser impugnata da Darth Vader. Sul sito potete attualmente trovarla a 212,29€, con uno sconto del 41% sul prezzo indicato (359,99€). Se interessati all'acquisto, o a ulteriori informazioni, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nel dettaglio, almeno in base a quanto riportato su Amazon, si tratta di un gadget da collezione Star Wars targato Hasbro. La spada laser Force FX Elite di Darth Vader è dotata di "luci di nuova generazione ed effetti sonori", presentando un design realistico e studiato al dettaglio proveniente dalla serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi: "usa l'interruttore e il pulsante sull'elsa per attivare effetti sonori come l'accensione progressiva, effetto scontro in battaglia, effetto duello e modalità sequenza di battaglia e sfoggia con orgoglio questa spada laser posizionandola sul suo supporto con o senza lama rimovibile, assieme al cristallo kyber incluso".

Da dove deriva la fama della spada laser rossa di Star Wars?

Da sempre la presenza di una lama rossa, all'interno dell'universo di Guerre stellari, ha un significato netto e diretto. Il fatto che queste particolari spade laser siano state impugnate soprattutto da sith e individui negativi ha contribuito ad acuirne la fama in questo senso, insieme, ovviamente, all'immaginario iconico che da sempre lo stesso Darth Vader si trascina dietro fin dal suo debutto. Gli spettatori e i fan, quindi, hanno imparato a riconoscere la valenza negativa di questi strumenti di battaglia che, seppur antichi e sacri, non anticipano nulla di buono quando tratteggiati da una cromia del genere (tranne in alcuni specifici casi).

Oltre allo stesso Vader, infatti, il colore rosso si è sempre mosso lungo percorsi oscuri, quando si è trattato di intravederlo nel vastissimo universo narrativo di Star Wars. Stiamo pur sempre parlando di un mondo che ha saputo giocare con questo genere di elementi, riuscendo a renderli facilmente riconoscibili fin da subito.

Se anche voi siete fan incrollabili dell'universo di Star Wars, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare una riproduzione del genere. Non soltanto un elemento da collezione unico e prezioso, ma anche un'idea regalo fuori dal comune.