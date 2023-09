Ahsoka: ecco chi fa un cameo a sorpresa nel nuovo episodio della serie Star Wars

Uno dei personaggi più iconici della saga è apparso per un cameo nell'ultimo episodio arrivato in streaming.

Oggi ha fatto il suo debutto su Disney+ il settimo episodio di Ahsoka, il quale ha regalato ai fan di Star Wars il cameo di uno dei personaggi più iconici della saga: C-3PO.

L'episodio si apre con Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) sotto processo davanti a un consiglio della Nuova Repubblica. Hera ha infatti disobbedito agli ordini diretti e ha aiutato Ahsoka Tano (Rosario Dawson) nella sua ricerca del Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen).

Se Hera non fosse intervenuta, Ahsoka sarebbe morta dopo essere stata sconfitta da Baylan Skoll (Ray Stevenson) ed essere caduta nell'oceano nell'Episodio 5. Fortunatamente, Ahsoka è riuscita a riemergere dal limbo noto come Mondo tra i Mondi ed è stata scoperta da Jacen (Evan Whitten), il figlio di Hera sensibile alla Forza.

Tuttavia, a causa delle sue azioni, Hera è ora sotto processo. Il senatore Xiono (Nelson Lee) chiede che Hera sia privata del suo comando e sottoposta alla corte marziale, ma viene interrotto da una voce robotica molto familiare.

Entra in scena C-3PO, il droide costruito da Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e al suo servizio nella trilogia prequel di Star Wars. Alla fine de La vendetta dei Sith, al droide viene cancellata la memoria e questi dimentica completamente Anakin. Si mette quindi al servizio della famiglia Organa di Alderaan, compresa la loro figlia adottiva (e vera figlia di Anakin), Leia.

Ahsoka, le parole del regista sul ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker

Nel corso dell'episodio torna anche l'Anakin Skywalker di Hayden Christensen, come già spoilerato da Disney+, ma il suo è un ritorno in forma orografica, attraverso dei videomessaggi lasciati ad Ahsoka e che questa utilizza per tornare ad allenarsi.