Star Wars: Skeleton Crew, l'anteprima gratuita al Fantasticon Film Fest 2024 il 24 novembre

Per il gran finale, il Fantasticon Film Fest 2024 ci regala un evento esclusivo che farà la gioia dei fan di Star Wars. Il 24 novembre, a partire dalle ore 18:30, prenderà il via un evento dedicato alla serie Skeleton Crew, in arrivo su Disney+ il 2 dicembre.

Dopo un'introduzione condotta da Gabrielle Croix e Andrea Fornasiero in cui esploreremo il nuovo capitolo della saga di Star Wars, alle 19:30 verranno mostrati in esclusiva alcuni estratti del primo episodio e bonus footage esclusivo. L'evento è organizzato in collaborazione con Disney+.

La proiezione è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

Una scena di Skeleton Crew

Che cosa accade in Skeleton Crew?

La storia segue un gruppo di bambini audaci che si imbarcano in un'avventura incredibile, perdendosi nello spazio profondo senza riuscire a trovare più la strada di casa. La serie prodotta da Jon Watts vede nel cast Jude Law nei panni di un misterioso vagabondo che prende i giovani eroi sotto la sua protezione, ma le sue intenzioni potrebbero non essere così nobili.

Tra gli eventi più attesi del Fantasticon Film Fest 2024, manifestazione dedicata al cinema fantastico nell'ambito del Milan Games Week & Cartoomics, si segnalano l'apertura il 21 novembre con l'anteprima di The Beast alla presenza del regista Bertrand Bonello, l'anteprima del film Lego Piece By Piece_, sulla vita di Pharrell Williams, la proiezione in anteprima dei primi due episodi della seconda stagione della serie Prime Video The Bad Guy il 23 novembre e gli eventi dedicati agli anime Hunter x Hunter e L'attacco dei giganti_, previsti per il 24 novembre.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.