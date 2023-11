Star Wars: il set LEGO dello Starfighter TIE Bomber di Darth Vader è sconto su Amazon, vediamo il prezzo

Il mondo di Star Wars, da sempre, si distingue da tutti gli altri costrutti narrativi sulla stessa scia, grazie a una serie di racconti e protagonisti che lasciano inevitabilmente il segno su tutti gli appassionati, diventando ben presto qualcosa di cult oltre la stessa dimensione creativa. È questo il caso del leggendario Darth Vader e della sua storia prima come Anakin e in seguito come Sith, rendendosi partecipe di alcune sequenze cinematografiche rimaste indelebilmente ancorate all'immaginario del pubblico mondiale.

E se vi dicessimo che il set LEGO Star Wars dello Starfighter TIE Bomber di Darth Vader è attualmente sceso di prezzo su Amazon? Avete capito bene, sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 51,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo segnato in precedenza (64,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente a qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO Star Wars iconico per i fan di tutte le età

Su Amazon il set LEGO dello Starfighter TIE Bomber in questione viene così descritto: "Direttamente da Star Wars: L'Impero colpisce ancora, il modellino da costruire dello Starfighter TIE Bomber, 3 minifigure LEGO (tra cui Darth Vader), e una figure del Droide Gonk. Il mezzo spaziale comprende una cabina di pilotaggio apribile e spazio per una minifigure, vano testata con funzione di lancio, spazio per 4 bombe (6 bombe sono incluse) e 2 shooter".

Inoltre, il set LEGO include la minifigure di Darth Vader con spada laser, quella del Vice Ammiraglio Sloane, e un pilota di TIE Bomber, tutti con pistola giocattolo blaster, e una figura del Droide Gonk.

Star Wars concluderà finalmente l'arco narrativo del Prescelto di George Lucas

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare, su Amazon, questo set LEGO dal mondo creato da George Lucas composto da 625 mattoncini. I dettagli e i rimandi a una delle saghe cinematografiche più famose di sempre faranno impazzire gli appassionati, rendendo l'articolo un'idea regalo perfetta per un'occasione speciale.

