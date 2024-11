Star Wars: il set LEGO del Millennium Falcon, da L'ascesa di Skywalker, in sconto su Amazon con Black Friday

In occasione del Black Friday 2024 di Amazon è possibile trovare sul sito il set LEGO del Millennium Falcon, da L'ascesa di Skywalker, in sconto.

Il set LEGO Star Wars Millennium Falcon, da L'ascesa di Skywalker, è attualmente in offerta su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 131,99€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente indicato (139,84€), e del 22% sul prezzo consigliato indicato (169,99€). Potete trovare tutti i dettagli sul set passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO in questione è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Star Wars Millennium Falcon: l'astronave che ha fatto la storia del cinema

Il Millennium Falcon, il leggendario cargo corelliano che ha attraversato alcune fra le più leggendarie avventure della Galassia lontana lontana, si materializza in un dettagliatissimo set LEGO, da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che fonde storia e interazione. Progettato per conquistare il cuore dei fan di Star Wars, questo riproduce con straordinaria precisione alcuni fra gli elementi più iconici dell'astronave di Han Solo: dalle torrette girevoli con shooter a molla alla rampa d'accesso mobile, fino alla cabina di pilotaggio apribile.

Ogni aspetto dell'interno è stato curato nei minimi dettagli, con spazi come la zona carico con container e il compartimento segreto per il contrabbando. Accompagnato da un cast di minifigure LEGO Star Wars - tra cui Chewbacca, Finn, Lando Calrissian e droidi come R2-D2 - questo set trasforma l'esperienza della costruzione in un viaggio epico.