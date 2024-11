Skeleton Crew, ecco perché la serie è diversa da qualsiasi cosa fatta da Star Wars

Uno dei registi di Star Wars: Skeleton Crew, David Lowery, ha spiegato cosa rende questo progetto unico nel suo genere. Il debutto dello show è previsto per il prossimo 3 dicembre in streaming su Disney+ con i primi due episodi.

Durante la promozione del suo prossimo cortometraggio animato An Almost Christmas Story, Lowery, che ha diretto due episodi della serie Star Wars, ha parlato del suo lavoro sulla serie e di come crede che i fan reagiranno.

"È uno show che coinvolge i bambini, e sì, sarà molto accattivante per i bambini che sicuramente vi si rispecchieranno", ha dichiarato il regista. "Crescendo aspiravo a essere Luke Skywalker e Han Solo... non avevo bisogno di uno show sui bambini per farmi amare Star Wars. Ma quello che credo farà è ricordare agli adulti come me com'era essere un bambino che guardava Star Wars per la prima volta".

Un prodotto Star Wars per tutta la famiglia

Sin dall'inizio, il progetto è stato paragonato a produzioni classiche della Amblin Entertainment come E.T. L'Extraterrestre e I Goonies, titoli con cui le persone della generazione di Lowery sono cresciute.

Il trailer di Skeleton Crew pubblicato qualche settimana fa è accompagnato dal brano retrò "Major Tom (Coming Home)", un'indicazione del fatto che Lucasfilm non si rivolgerà solo ai bambini di oggi con questa serie. Sembra che la stiano posizionando come un evento per tutte le età che tutta la famiglia potrà godersi durante le vacanze natalizie.

Il team creativo della serie ha sottolineato che, sebbene i bambini siano i protagonisti, la serie non avrà un tono infantile. Il co-creatore Christopher Ford ha detto che la posta in gioco è alta, poiché i ragazzi si troveranno in diverse situazioni pericolose. Il materiale promozionale ha evidenziato il pericolo che si nasconde dietro ogni angolo della galassia, mostrando i personaggi in fuga da mostri, pirati e altre minacce. Jude Law, che interpreta Ja Na Nawood, un personaggio sensibile alla Forza, ha dichiarato che la dinamica tra i bambini e gli adulti sarà divertente o spaventosa a seconda della situazione, proprio come nella vita reale.