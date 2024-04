Star Wars: il set LEGO del Millennium Falcon è in offerta su Amazon

Quando si pensa agli elementi più iconici presenti nella saga di Star Wars, a quelle cose che da sempre ne contraddistinguono l'epica immortale e caratterizzazione riconoscibile, non si può non accennare almeno una volta al Millennium Falcon. Questa nave ha scandito alcune delle avventure più memorabili, divenendo prima iconica e in seguito, col trascorrere del tempo, leggendaria. Dopo averla amata nella trilogia originale questa è tornata centrale anche negli ultimi 3 film usciti, per la gioia di tutti quei fan che da sempre la reputano un elemento immancabile nella narrazione cinematografica della Galassia lontana lontana.

Proprio per tutti i fan e appassionati di Star Wars abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO del Millennium Falcon in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo quatta segnalazione, è disponibile a 133,74€, con uno sconto del 14% sul prezzo più basso recente. Per maggiori informazioni sull'eventuale acquisto non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il set LEGO del Millennium Falcon

Su Amazon il set LEGO del Millennium Falcon viene descritto come proveniente dal film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Questo è dotato di torrette con mitragliatrici scorrevoli al cui interno è anche possibile inserire le minifigure (in quelle inferiori), di tantissimi dettagli interni atti a ricreare alcuni ambienti della nave, di due shooter a molla e di minifigure LEGO provenienti dall'universo narrativo di Star Wars tra cui : Chewbacca, Boolio, Lando Calrissian e Finn.

Star Wars, Daisy Ridley parla del ritorno di Rey e ammette: "Sarà strano essere di nuovo sul set"

Composto da 1353 mattoncini (queste sono le misure specifiche, 8,7 x 58,2 x 37,8 cm; 2,14 kg), il set LEGO Star Wars del Millennium Falcon rappresenta qualcosa di fondamentale nella memoria di tutti i fan di Guerre stellari. Potere sfruttare questa offerta su Amazon per voi o anche in vista di un regalo originale.