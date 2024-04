Star Wars, Daisy Ridley parla del ritorno di Rey e ammette: 'Sarà strano essere di nuovo sul set'

Daisy Ridley è ritornata a parlare del suo ritorno nel mondo di Star Wars svelando che le sembra strano pensare che interpreterà nuovamente il personaggio di Rey.

L'attrice, intervistata da Total Film, ha infatti commentato il suo prossimo impegno nella saga stellare che avverrà a distanza di anni dalla fine della trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza.

I dubbi prima del ritorno sul set

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: un primo piano di Daisy Ridley

Parlando del film che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, Daisy Ridley ha ammesso: "Onestamente ho avuto dei momenti in cui ho pensato: 'Non so se ricordo cosa ho fatto nel ruolo di Rey'. Lo trovo realmente strano. Penso che la questione susciterà comunque delle sensazioni diverse con un team totalmente differente. Sono in una situazione davvero diversa rispetto a quella in cui ero. Probabilmente sarà una degli adulti e, inizialmente, ero una delle persone più giovani sul set, ed è una sensazione strana".

L'attrice ha aggiunto che spera inoltre che sul set ritornino molti membri della troupe dei film precedenti, considerando che durante la trilogia molte persone sono rimaste coinvolte nel lavoro su tutti i tre film. Daisy ha spiegato che c'era qualcosa di "meraviglioso e confortante" nel vedere volti conosciuti, ma non sa ancora se potrà contare sulla presenza di chi conosce già da tempo anche in occasione di questo progetto.

Daisy ha quindi concluso condividendo la sua speranza: "Spero sembri in qualche modo naturale, ma anche - non so - sia una nuova avventura. Spero sia un po' di entrambe le situazioni".

Star Wars, Daisy Ridley sul suo ritorno nei panni di Rey: "Perché non avrei dovuto accettare?"

Attualmente non si conoscono i dettagli della trama del nuovo film che mostrerà sul grande schermo il ritorno di Rey. Stephen Knight sarà impegnato a riscrivere la sceneggiatura. Inizialmente Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson erano coinvolti nello sviluppo del progetto, che avrebbe dovuto mostrare la protagonista molti anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.