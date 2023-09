Star Wars: il set LEGO del Millennium Falcon è in offerta su Amazon, cos’aspettate a dare un’occhiata?

Su Amazon il set LEGO del Millennium Falcon di Star Wars è sceso di prezzo. Attualmente potete trovarlo a 792,00€, con uno sconto del 6% sul prezzo medio (839,00€). Se interessati non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nel dettaglio, si tratta di un set LEGO Star Wars estremamente curato, del celeberrimo Millennium Falcon, composto da 7541 pezzi, che include: parabole sensore intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio e rampa di imbarco abbassabile. Insieme a tutto ciò troverete anche un cannone blaster nascosto, una cabina di pilotaggio per le minifigure LEGO (Ian, Leia, Chewbecca e C-3PO, il vecchio Ian, Rey, Finn e BB-8, ognuno accessoriato di fucili e pistole giocattolo blaster) con tettuccio rimovibile, e il compartimento posteriore per monitorare l'iperguida. Anche l'interno dell'astronave è curato, presentando aree come: la postazione di artiglieria, la stazione ingegneristica con sedile girevole, un compartimento nascosto nel pavimento e 2 navicelle di fuga.

L'importanza del Millenniium Falcon in Star Wars e oltre

Il Millennium Falcon è un'iconica astronave dell'universo di Star Wars, creata da George Lucas. La sua storia è profondamente intrecciata con la narrativa complessiva presentata nei film e oltre, e ha avuto un impatto significativo sulla cultura di massa. Concepito da Ralph McQuarrie, il famoso concept artist che ha lavorato alla trilogia originale di Guerre stellari, il suo design è risultato fin da subito innovativo ed estremamente distintivo, caratterizzato da una forma saucer-like con un anello centrale e due prue affusolate, contribuendo a rendere il Millennium Falcon un'icona riconoscibile all'istante.

Più nello specifico, stiamo parlando di un cacciatorpediniere corelliano pesante altamente modificato. Inizialmente, l'astronave apparteneva a Lando Calrissian, ma gli fu vinta da Han Solo in una partita di sabacc. Han e il suo fedele co-pilota, Chewbacca, hanno apportato numerose modifiche all'astronave nel corso degli anni, rendendola più veloce, maneggevole e letale. Il Falcon è noto per la sua velocità eccezionale, ed è stato a coinvolto in molte delle principali battaglie e missioni della guerra civile galattica, tra cui la distruzione delle stelle della Morte e la battaglia di Endor, per poi diventare un simbolo di speranza per l'Alleanza Ribelle e poi per la Nuova Repubblica.

Se anche voi siete fan sfegatati di Star Wars non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un set LEGO come questo, imperdibile sotto ogni punto di vista.