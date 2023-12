Star Wars: lo spettacolare set LEGO di Chewbecca è in super sconto su Amazon

Il mondo di Star Wars ha avuto il pregio di lanciare sia una serie di storie che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura fantascientifica e pop, che quello di avviare un vero e proprio universo gigantesco con le sue culture, lingue, regole, modelli, leggende e tantissimo altro ancora, in continua evoluzione e trasformazione attraverso i vari medium espressivi contemporanei. A far innamorare i fan, però, ci hanno pensato, nell'immediato, i protagonisti della prima trilogia, diventando delle vere e proprie icone immortali ancora oggi ricordate e citate in ogni dove.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare, in offerta, un meraviglioso set LEGO che riproduce alla perfezione le fattezze di Chewbecca? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarlo a 139,63€, con uno sconto del 34% sul prezzo segnato in precedenza (209,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO Star Wars di Chewbecca curato al dettaglio

Su Amazon il set LEGO Star Wars in questione, di Chewbecca, viene così descritto e introdotto: "Festeggia il 40esimo anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e rendi omaggio a un eroico Wookiee, con questo set da 2.319 pezzi che riproduce la figura di Chewebacca. La figure in questione è dotata di bandoliera e balestra costruite in mattoncini, e comprende anche un supporto da esposizione incorporato oltre a una targhetta con informazioni sul personaggio".

Se anche voi siete fan incrollabili dell'universo di Star War, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure LEGO come questa, perfetta sia da esporre dove si vuole, che come idea regalo originale e fuori dal comune in occasione del periodo natalizio.