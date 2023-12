Star Wars, Charlie Hunnam sull'audizione per il ruolo di Anakin Skywalker: 'Sapevo che non l'avrei ottenuto'

Charlie Hunnam era stato uno degli attori in corsa per la parte di Anakin Skywalker nella trilogia prequel e ha raccontato perché sapeva che non sarebbe stato scelto.

Charlie Hunnam è uno dei protagonisti del film Rebel Moon, ideato inizialmente da Zack Snyder per far parte della saga di Star Wars, e l'attore ha ora ricordato le sue audizioni per la trilogia prequel diretta da George Lucas.

Il ruolo per cui era in corsa era quello di Anakin Skywalker, poi affidato a Hayden Christensen.

I ricordi dell'audizione

Charlie Hunnam nel film The Ledge

Parlando ai microfoni di Entertainment Tonight, Charlie Hunnam ha raccontato della sua esperienza con le audizioni per Star Wars spiegando: "Me ne ero dimenticato, ma sì, ho partecipato al casting. Sono arrivato al punto in cui ho incontrato George Lucas. E non penso incontrasse molti attori, credo probabilmente, forse due o tre che stavano considerando. Non mi ricordo molto".

L'ex star di Sons of Anarchy ha quindi aggiunto: "Mi ricordo semplicemente che è stato un incontro in cui mi sentivo davvero in imbarazzo e di essermene andato pensando: 'Decisamente non otterrò la parte'".

Charlie ha quindi concluso sottolineando: "E avevo ragione. Alle volte è tutta una questione di sensazioni".

Ahsoka: Hayden Christensen, una vita da Anakin Skywalker

La parte del giovane Anakin Skywalker è stata così conquistata da Hayden Christensen, ritornato nell'universo di Star Wars in occasione delle serie Obi-Wan Kenobi e Ahsoka. L'attore ha recentemente dichiarato che sarebbe felice di poter realizzare altre scene per i progetti cinematografici e televisivi della saga e bisognerà attendere per scoprire se il suo desiderio verrà realizzato.