Star Wars: il set LEGO che riproduce il casco del Mandaloriano è in offerta su Amazon, curiosi?

Il gigantesco universo narrativo di Star Wars è riuscito, nel corso degli anni, ad incrementare l'interesse dei fan irriducibili proponendo loro tantissime nuove storie oltre quelle viste sul grande schermo. Fra queste troviamo quella di The Mandalorian e del Mandaloriano, ampliata dalla serie tv attualmente presente nel catalogo di Disney+. La possibilità di creare da zero storie nuove, incastrandole all'interno di un contesto del genere, ha trasformato completamente quello che vediamo nelle trasposizioni cinematografiche, in favore di un vero e proprio mondo in continuo movimento ed espansione.

E se vi dicessimo che il set LEGO Star Wars del casco del Mandaloriano è attualmente in offerta su Amazon? Avete capito bene, sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 48,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessanti all'acquisto, o anche solamente a saperne di più, non dovete fare altro che passare dal box che trovate qui sotto.

Un set LEGO Star Wars perfetto anche per i fan di The Mandalorian

Su Amazon il set LEGO Star Wars in questione viene così descritto: "Costruisci il modello da esposizione del Casco LEGO Star Wars del Mandaloriano; un kit per adulti con cui omaggiare il leggendario cacciatore di taglie. I mattoncini LEGO in diverse tonalità di grigio vi aiuteranno a riprodurre l'aspetto metallico dell'armatura Beskar, mettendo in risalto i contorni dell'elmo in questione. Grazie alle dettagliate istruzioni per la costruzione, inoltre, potrete realizzare senza problemi questo fantastico set LEGO per adulti".

Star Wars, Ke Huy Quan: "Ho implorato Kathleen Kennedy di darmi un ruolo nella saga"

Se anche voi siete fan intramontabili del mondo di Guerre stellari, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO del genere, capace di riprodurre alla perfezione qualcosa di iconico, perfetto da esporre dove si vuole o come idea regalo natalizia.

Trovate queste e tante altre offerte sul Canale Telegram di Multiplayer. Seguitelo per essere sempre aggiornati sugli ultimi sconti!