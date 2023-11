Star Wars, Ke Huy Quan: 'Ho implorato Kathleen Kennedy di darmi un ruolo nella saga'

Ke Huy Quan è entrato a far parte del MCU grazie alla stagione 2 di Loki, ma ha ammesso di aver provato a ottenere un ruolo nella saga di Star Wars.

L'attore premio Oscar, intervistato da Collider, ha raccontato i dettagli del suo incontro con Kathleen Kennedy, produttrice a capo dei vari progetti legati all'universo creato da George Lucas.

Le dichiarazioni della star

Durante l'intervista, Ke Huy Quan ha dichiarato: "Amo il MCU. Sono stato in grado di entrare in contatto con la mia famiglia di Indiana Jones durante la stagione dei premi. E, come sapete, Kathleen Kennedy era la produttrice. E ora è a capo della Lucasfilm".

Il premio Oscar ha ammesso senza problemi: "Sono andato da lei e ho detto: 'Kathy, vorrei entrare a far parte della famiglia di Star Wars'. Quella è un'altra cosa che fa parte della mia lista dei desideri da realizzare. Ma, onestamente, sono stato davvero fortunato. Sono stato davvero fortunato".

La star ha aggiunto: "Sono stato senza vergogna quando ho visto Kathy! Sono andato da lei e le ho dato un enorme abbraccio. E ho detto: 'Kathy, Kathy, per favore, dammi un ruolo nell'universo di Star Wars!'. Ed è stato così grandioso, se ci pensate, fa tutto parte della famiglia Disney. Sono stato fortunato a interpretare Shorty, che fa inoltre parte della Disney. E ora con il MCU, voglio rimanere in famiglia, è grandioso".

Quan, inoltre, ha sottolineato che sarebbe felice di tornare nei prossimi progetti Marvel con la parte di O.B.: "Non ne ho parlato. Amo O.B. e interpretarlo. Mi rende così felice che gli spettatori abbiano accolto bene questo personaggio. Quando ho ricevuto la telefonata di Kevin Feige e mi ha chiesto di unirmi alla famiglia del MCU, gli ho chiesto: 'Si tratta di un'esperienza unica? O potremo vederlo di più?'. Perché l'ho amato leggendo la sceneggiatura. E lui mi ha risposto: 'Ke, diamo sempre ai fan ciò che desiderano".