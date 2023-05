Star Wars: lo sciopero degli sceneggiatori influenzerà il futuro della saga?

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è iniziato da diversi giorni e non sembra voler cessare. La decisione presa dagli oltre 11mila membri della Writers Guild of America (WGA) potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro di numerose produzioni, televisive e non, tra cui anche la saga di Star Wars.

Star Wars, alcune serie sono a rischio?

Sebbene la seconda stagione delle serie Andor e Ahsoka sia al sicuro, non si può dire lo stesso di The Acolyte, le cui riprese devono ancora iniziare. La produzione è sita in Inghilterra, ma gli sceneggiatori sono solidali con i colleghi americani e lo stop è dietro l'angolo. Lo stesso potrebbe accadere per le serie animate The Bad Batch e Tales of the Jedi.

Non desterebbe preoccupazione, invece, la quarta stagione di The Mandalorian dal momento che Jon Favreau aveva dichiarato in passato che gli episodi erano già stati scritti. La nota dolente potrebbe invece essere rappresentata dal franchise cinematografico: i nuovi film della saga annunciati alla Star Wars Celebration 2023 non sono ancora stati scritti e non è stata annunciata una finestra di lancio precisa.

Star Wars: Damon Lindelof allontanato da Lucasfilm perché voleva Helen Mirren nel ruolo di Rey anziana?

Quanto durerà lo sciopero?

La distanza tra le due parti ha suggerito che questo potrebbe essere l'inizio di un lungo sciopero. L'ultimo sciopero iniziato nel novembre 2007 è durato 100 giorni, concludendosi nel febbraio 2008.

"I principali punti critici sono il 'personale obbligatorio' e la 'durata dell'impiego' - proposte dal sindacato che richiederebbero a un'azienda di assumere un certo numero di sceneggiatori per un determinato periodo di tempo per uno show, che sia necessario o meno", afferma in un comunicato il comitato di negoziazione della direzione.