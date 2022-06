Star Wars: Robert Englund spiega come ha aiutato Mark Hamill a ottenere il ruolo di Luke

Robert Englund ha spiegato in dettaglio come ha convinto Mark Hamill a fare un'audizione per il ruolo iconico di Luke Skywalker in Star Wars.

L'interprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare, l'icona horror Robert Englund, ha rivelato in dettaglio come ha convinto il collega Mark Hamill a sostenere l'audizione per il ruolo di Luke Skywalker in Guerre stellari, pellicola divenuta una hit galattica trasformando hamill in una star.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Robert Englund si diverte molto a condividere l'episodio in questione e ha perfino rivelato che l'agente di Mark Hamill detesti il fatto che è lui a prendersi tutto il merito di aver convinto l'attore a partecipare al provino per Guerre stellari.

In una recente intervista con The Guardian, Englund ha spiegato in dettaglio come ha aiutato Mark Hamill a ottenere il ruolo di Guerre stellari. Mentre stava facendo un provino per Apocalypse Now, un produttore gli rivelò che stavano facendo il casting per un film di George Lucas ambientato nello spazio dall'altra parte del corridoio. Lo stesso Englund andò all'audizione, ma alla fine sarebbe stato il suo buon amico Mark ad avventurarsi nella galassia molto, molto lontano. Englund racconta l'esperienza spiegando:

"Volevo davvero essere in Apocalypse Now. Volevo leggere per il ruolo di Chef - interpretato dal grande Frederic Forrest - ma quella parte era stata presa. Hanno sentito che ero un surfista, quindi ho letto per il surfista, ma penso che mi ritenessero troppo vecchio. Mentre me ne stavo andando, uno dei produttori mi ha detto che stavano facendo il casting dall'altra parte del corridoio per questo film spaziale di George Lucas. George Lucas era il mio eroe, quindi ho pensato 'Diavolo, andrò'. A quel tempo, volevano che Han Solo fosse più vecchio, come uno zio figo che ti fa fumare marijuana a Natale. Mi hanno guardato per cinque minuti, hanno scattato un paio di Polaroid; non ho letto. Questo è tutto ciò che ricordo. Ma mentre me ne andavo, ho strappato i fogli del copione per questo personaggio molto più giovane chiamato Luke Skywalker. Sono tornato nel mio appartamento sulle colline di Hollywood e gli stivali da cowboy del mio amico Mark Hamill erano sulla mia veranda. All'epoca stava lavorando in fondo alla collina presso gli studi della CBS come attore televisivo di grande successo. Mark stava guardando lo show di Bob Newhart o Mary Tyler Moore. Guardavamo insieme la tv nel pomeriggio e poi chiamavamo i nostri agenti alle 17 per vedere come erano andate le nostre audizioni. Ricordo di aver detto 'Sai cosa? George Lucas sta realizzando questo film nello spazio'. Entrambi amavamo American Graffiti, quindi Mark ha chiamato la sua agente e l'ha messa sotto pressione per fargli fare un'audizione. È un po' come il film di Tarantino C'era una volta a Hollywood. Vivevo a quel tempo con Jan Fischer, che ha avuto il ruolo in The Lost Boys, il nostro migliore amico è diventato Luke Skywalker e io sono diventato Freddy Krueger. A quel tempo, eravamo solo tre giovani che vivevano sulle colline di Hollywood con grandi sogni".