Stranger Things 5, Robert Englund spera di tornare: 'Forse Vecna mi ucciderà'

Dopo aver interpretato il controverso Victor Creel nella quarta stagione di Stranger Things, Robert Englund ha espresso il desiderio di tornare nei panni del personaggio anche nella quinta e ultima stagione della serie Netflix.

Intervenuto di recente al Terror Con, England ha rivelato che gli piacerebbe molto tornare e che i creatori della serie gli hanno già proposto l'idea, ma resta da vedere se tutto si concretizzerà.

"Nella stagione 4 di Stranger Things c'è una sequenza con Natalia [Dyer] che cammina in una specie di paesaggio onirico molto alla Nightmare", ha detto Englund. "Ho sentito la voce fuori campo di Vecna, il mio ragazzo Vecna dice: 'Ah, il vecchio Victor. Me lo ricordo bene. Forse dovrei fargli visita'. Quindi, nella quinta stagione hanno la possibilità di uccidermi o almeno di dire al pubblico che Vecna mi ha ucciso. Ne hanno parlato, ma ci sono molte cose da rivedere. Sarebbe divertente per me farlo".

Con gli scioperi attualmente in corso, la produzione della quinta stagione di Stranger Things, così come di molte altre serie e film di Hollywood, è temporaneamente sospesa a tempo indeterminato. Improbabile una sua uscita prima del 2025.