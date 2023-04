Hollywood Dreams and Nightmares, il trailer del documentario che celebra Robert Englund

E' stato diffuso il trailer del documentario Hollywood Dreams and Nightmares: The Robert Englund Story che celebra con nuove interviste l'attore per il suo ruolo di Freddy Krueger.

Hollywood Dreams and Nightmares: The Robert Englund Story, il documentario che celebra Robert Englund come icona dell'horror per il suo ruolo di Freddy Krueger in Nightmare, personaggio a cui è rimasto legato per tutti questi anni, ha finalmente il suo trailer ufficiale.

Robert Englund ha indossato i panni di Freddy Krueger in Nightmare - Dal profondo della notte che ha portato nel 1984 dietro la macchina da presa il regista Wes Craven. Englund è poi tornato ad interpretare il personaggio all'interno di quella che è diventata una saga di film horror portando sulla schermo una serie di sequel.

A quasi quattro decenni di distanza dall'uscita della prima pellicola, l'attore non è riuscito a scucirsi di dosso il suo Freddy Krueger e ora viene celebrato nel documentario Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story.

Robert Englund: "Freddy Krueger mi provoca incubi ancora oggi"

Nel 2018 Heather Langenkamp, co-star di Englund, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a EW: "Penso che sia il più grande sostenitore dell'importanza di Freddy nella comunità horror e di come Freddy Krueger abbia cambiato il genere per diventare questo incredibile colosso che ha portato Hollywood a fare molti soldi. Credo che Robert Englund e tutti i mostri degli anni '80 abbiano cambiato davvero la storia del cinema e quindi meritano ancora più riconoscimento di quello che hanno ottenuto".

Co-diretto da Gary Smart e Christopher Griffiths, il documentario mostra alcune interviste con lo stesso Englund, sua moglie Nancy, Heather Langenkamp, ​Lin Shaye, il regista di Hostel Eli Roth, la star di Candyman Tony Todd e molti altri.

Pronti a tornare indietro e rivivere una delle saga più celebri dell'universo horror?