Star Wars, Rian Johnson risponde ai troll che non accettano la diversità

Star Wars: Gli ultimi jedi è stato accolto da numerose critiche e il regista Rian Johnson ha voluto replicare ancora una volta ai troll che lo hanno attaccato perché non hanno apprezzato i personaggi introdotti nella saga stellare creata da George Lucas.

Il filmmaker che ha diretto l'Episodio VIII della storia iniziata con Guerre Stellari, durante un'intervista rilasciata a Wired, ha risposto a chi gli ha chiesto se i fan hanno reagito negativamente a causa della diversità proposta sul grande schermo: "Se qualcuno risponde alla diversità negativamente, che vada a farsi fottere!".

Rian Johnson ha comunque sottolineato che non tutti i fan di Star Wars hanno reagito negativamente alla diversità proposta in Gli ultimi Jedi e ha poi spiegato perché non è rimasto sorpreso: "Sono cresciuto essendo un fan di Star Wars. Avevo 20 anni quando sono usciti i prequel. Questa intera idea che è stata rose e fiori e poi tutti stavano urlandosi contro mi sconcerta".

Il regista ha sottolineato: "Le persone tengono profondamente a Star Wars e ogni singola persona ha una versione leggermente diversa di quello che pensano debba essere Star Wars. E quindi buona parte del divertimento è discuterne".

Johnson attualmente sta sviluppando una nuova trilogia, tuttavia non è stato svelato quando il primo dei nuovi lungometraggi potrebbe entrare nella fase della produzione dopo la conclusione della trilogia con il nono episodio diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker, in arrivo tra poco più di un mese nelle sale di tutto il mondo.