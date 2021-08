Star Wars: Qi'ra, il personaggio interpretato da Emilia Clarke, protagonista di un nuovo fumetto

La storia di Qi'ra, il personaggio interpretato da Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story, proseguirà con un nuovo fumetto intitolato Crimson Reign. Il progetto è il sequel di La guerra dei Cacciatori di Taglie ed è la seconda parte della trilogia ideata da Charles Soule.

Le cinque parti che comporranno la storia di Star Wars: Crimson Reign sono realizzate in collaborazione con l'artista Steve Cummings. Qi'ra verrà mostrata impegnata nel suo ruolo di leader della Crimson Dawn, l'organizzazione criminale che in precedenza era gestita da Darth Maul. Soule ha dichiarato: "Anche se Qi'ra ha un ruolo davvero importante in La guerra dei Cacciatori di Taglie, quell'evento è in realtà una storia con protagonista Boba Fett. Ho una storia più grande che racconterò con Qi'ra e Crimson Dawn e tutti gli elementi sono legati ai motivi per cui è stata coinvolta nella guerra dei Cacciatori di Taglie. Ne saprete di più nel quinto numero di quel fumetto che sarà in vendita a ottobre e penso che i fan non abbiano idea di quanto questa storia sarà eccitante e nuova".

L'autore ha aggiunto: "Fin dal momento in cui ho accettato il compito di occuparmi delle storie di Star Wars, sapevo che volevo realizzare qualcosa di nuovo ambientato tra il quinto e il sesto episodio della saga, utilizzando nuovi personaggi legati a tutte le epoche della galassia molto, molto lontana. Crimson Reign, che continuerà il mio progetto di una trilogia, è un grandioso esempio di come amo scrivere le storie di Star Wars. Tutto e tutti sono utilizzabili e penso che le persone apprezzeranno realmente la storia".