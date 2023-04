Star Wars: Obi-Wan Kenobi potrebbe apparire in altri progetti del franchise

Sebbene la seconda stagione dello show non sia in sviluppo, Kathleen Kennedy ha parlato della possibilità di vedere Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in altre storie.

Nel 2022 è arrivata su Disney+ Obi-Wan Kenobi, serie TV che ha visto il grande ritorno di Ewan McGregor nei panni del Jedi più celebre della saga. Sebbene una seconda stagione non sia attivamente in sviluppo, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato della possibilità di vedere Obi-Wan in altri progetti del franchise.

"Faccio sempre fatica a dire di no in maniera definitiva. Magari Obi-Wan verrà incorporato in altre storie che stiamo realizzando oppure all'interno di un film, chi lo sa? Ma per il momento Obi-Wan Kenobi rimane una serie stand-alone e non ci sono piani per un'espansione" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

La trama di Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Star Wars: ecco come George Lucas avrebbe voluto concluderla!

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell'iconico Maestro Jedi, e da Hayden Christensen che ha raggiunto la fama internazionale per aver interpretato il giovane Anakin Skywalker in due episodi della saga Guerre stellari: nel 2002 in Star Wars - Episodio II: L'attacco dei cloni 3D e nel 2005 in La vendetta dei Sith.