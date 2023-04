Obi-Wan Kenobi: la seconda stagione della serie Disney+ non è in fase di sviluppo

Al momento non ci sono piani per continuare la storia di Obi-Wan Kenobi raccontata sul piccolo schermo, ma Kathleen Kennedy ha lasciato le porte aperte per il futuro.

Nel 2022 Ewan McGregor è tornato a vestire i panni del Jedi più amato dai fan in Obi-Wan Kenobi, serie per Disney+ composta da sei episodi. In molti hanno sperato in una continuazione ma, a quanto pare, una seconda stagione non rientra nei piani della Lucasfilm, almeno per il momento. A parlarne ci ha pensato la presidente Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration 2023.

"Non è in sviluppo, ma come dico sempre mai dire mai perché c'è sempre una possibilità. Lo show è stato accolto molto positivamente e la regista Deborah Chow ha svolto un lavoro incredibile. Ewan sarebbe disposto a farne un'altra. Al momento, però, siamo impegnati con tutto quello che abbiamo annunciato durante la Celebration. In futuro chissà, potremmo tornare a pensarci" ha dichiarato ai microfoni di Variety.

Star Wars: ecco come George Lucas avrebbe voluto concluderla!

La trama di Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell'iconico Maestro Jedi, e da Hayden Christensen che ha raggiunto la fama internazionale per aver interpretato il giovane Anakin Skywalker in due episodi della saga Guerre stellari: nel 2002 in Star Wars - Episodio II: L'attacco dei cloni 3D e nel 2005 in La vendetta dei Sith.